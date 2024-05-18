Pedagang Ngeluh Tomat Mahal, Harga Tinggi Sejak Lebaran

JAKARTA - Pedagang mengeluhkan harga tomat yang mahal semenjak bulan Ramadhan dan Idul Fitri kemarin. Dari sejumlah sayur mayur, harga tomat masih konsisten tinggi hingga dikeluhkan masyarakat.

Kondisi kenaikan harga tomat ini terjadi di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang pedagang sayur mayur Pasar Kramat Jati, Adah (45) perihal tingginya harga tomat.

"Saat ini harga Tomat itu berada di Rp25 ribu per kilonya. Sebelum lebaran malah lebih mahal, dulu bahkan Rp40 ribu per kilonya," ujar Adah kepada MPI di lokasi, Sabtu (18/5/2024).

Adah mengatakan harga tomat normalnya berada di kisaran Rp8.000 per kilonya. Dia mengatakan kondisi kenaikan menjadi Rp25 ribu per kilonya terjadi bahkan sejak awal bulan puasa.

"Penjualan tomat sih tidak terlalu berubah banget. Mungkin masyarakat masih pada butuh ya. Tetapi ibu-ibu sembari mengeluh saat tahu harganya," jelas Adah.

Lebih lanjut, Reza (36) mengatakan harga tomat memang melambung tinggi dari harga normalnya. Reza mengaku lantaran kenaikan harga tomat tersebut justru berpengaruh pada tingkat pembeliannya.

"Bagi saya harga tomat ini melambung tinggi, biasanya harga standarnya itu Rp8.000 tetapi sekarang naik nya jauh sekali sampai Rp25 ribu," jelas Reza.