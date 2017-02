\Kata-Kata Inspiratif dari 7 Orang Sukses yang Pernah Gagal\

BUKAN hal baru lagi bahwa orang-orang sukses di dunia pernah mengalami titik terendah, saat mereka bangkrut, gagal, miskin dan lainnya. Namun hal tersebut tidak menyebabkan rasa putus asa dan menyerah datang.

Berbagai hal dilakukan dan diusahakan hingga mereka berhasil. Proses yang harus mereka lalui tidaklah mudah memerlukan pengorbanan serta memakan waktu yang lama merupakan bayaran yang harus didapatkan.

Berikut kata-kata inspiratif yang bisa menjadi inspirasi untuk Anda yang juga sedang mengalami kegagalan untuk tetap berusaha dan menjadi orang sukses selanjutnya.

1. J.K Rowling

Segala sesuatu memang menjadi mungkin jika berusaha. J.K Rowling berhasil hanya dari buah pemikiran dan setumpuk lembar kertas yang menjadi buku. J.K Rowling sendiri merupakan penulis yang waktu itu hidup dalam ekonomi yang sulit. Ia juga seorang single parent alias single mother yang harus membesarkan anaknya sendiri.

Setelah ditolak sebanyak 12 kali termasuk dari penerbit yang diajukan oleh temannya sendiri akhirnya novel Harry Poter yang mengangkat tema fiksi itu berhasil merajai dunia bahkan hingga saat ini.

“Some failure in life is inevitable. It is impossible to live without failing at something, unless you live so cautiously that you might as well not have lived at all—in which case, you fail by default.” - J.K Rowling.

2. Walt Disney

Siapa yang tidak mengenal dunia kartun yang berasal dari walt disney? ia merupakan pria yang pernah dipecat karena dianggap tidak memiliki imajinasi. Padahal seperti yang Anda ketahui sekarang, bahwa disney merupakan tokoh yang berhasil menciptakan berbagai karakter kartun yang besar dan menjadi legenda hingga sekarang.

Saat ini dunia hiburan tersebut tidak hanya bertahta di Hollywood, melainkan termasuk taman bermain Walt Disney dan studio besar.

“Semua impian kita dapat menjadi nyata – jika kita memiliki keberanian besar untuk mengejar impian itu.” - Walt Disney

3. Thomas Alva Edison

Thomas Alva Edison merupakan penemu yang dianggap sebagai pahlawan di masa depan. Perlu diketahui bahwa ia merupakan anak yang dipecat sekolahnya dan juga memiliki ranking yang buruk di sekolah.

Tetapi yang membuatnya berbeda, Edison merupakan orang yang tidak patah semangat. Setelah berhenti ia banyak belajar dan membuat berbagai hal eksperimen. Pada usia 12 tahun ia tetap belajar dan bekerja secara bersamaan, penemuan bola lampunya pun bukan percobaan ke 1 atau 2 nya, melainkan beratus-ratus kali.

“Jika saya ditanya apakah yang menjamin kesuksesan seseorang, saya selalu menjawab agar orang itu menambah kegagalannya. Dalam arti kita harus menambah keberanian berusaha” - Thomas Alva Edison