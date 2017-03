\Ini yang Sebabkan Premi Asuransi Jadi Mahal\

MESKI sadar kalau memiliki asuransi itu penting, banyak orang yang merasa berat memilikinya karena harga premi yang mahal. Apa kamu termasuk salah satunya?

Mungkin kamu merasa heran, mengapa temanmu bisa membayar asuransi kendaraan lebih murah? Tidak hanya asuransi kendaraan saja, kamu sebenarnya bisa mendapatkan premi lebih murah untuk setiap jenis asuransi kalau memang tahu ketentuannya.

Jangan buang-buang uang untuk perlindungan yang tidak kamu butuhkan. Tanpa kamu sadari, mungkin ini yang sebabkan premi asuransimu jadi mahal.

Tidak membandingkan

Setiap perusahaan asuransi punya penentuan harga yang berbeda untuk setiap perlindungan yang diberikan. Bisa jadi perlindungan yang diberikan sama, namun perusahaan asuransi A punya harga premi lebih murah daripada perusahaan asuransi B.

Premi asuransi kesehatan—kalau punya penyakit berat

Coba tengok, bagaimana gaya hidupmu. Kalau kamu puya kebiasaa merokok (perokok aktif) jangan heran kalau premi asuransi kesehatanmu jadi mahal. Perusahaan asuransi jiwa dan kesehatan menilai orang dengan gaya hidup buruk seperti perokok atau kelebihan berat badan berisiko tinggi terkena penyakit berat dan mematikan.

Selain itu, kalau kamu pernah menderita penyakit kardiovaskular, kanker, diabetes, asma, atau keturunan penderita penyakit mematikan, premi juga akan jadi mahal. Apakah hanya itu saja? Ternyata usia dan profesi juga turut dipertimbangkan. Semakin tua usiamu, semakin dinilai rentan sakit. Sedangkan profesi berisiko seperti pilot, nahkoda, pekerja tambang, juga dinilai riskan.

Apakah hanya itu saja?

"Galih dan Ratna adalah sahabat yang usianya sama dan sama-sama berprofesi sebagai akuntan. Keduanya menjalankan gaya hidup sehat, tidak pernah sakit parah, dan berasal dari keluarga yang tidak punya riwayat penyakit berat. Tapi kenapa perbedaan premi asuransi kesehatan Galih dan Ratna sangat lebar?"

Salah satu alasannya adalah kemungkinan karena Galih berjenis kelamin laki-laki. Hal ini karena laki-laki dianggap berisiko berumur lebih pendek dari perempuan. Inilah penyebab mengapa biaya premi laki-laki lebih tinggi dari wanita.

Asuransi kendaraan—kalau harga mobil mahal

Ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan biaya premi asuransi kendaraan. Di antaranya jenis kendaraan, usia kendaran, jenis asuransi, wilayah, dan harga kendaraan.

Untuk jenis asuransi, premi all risk (komprehensif) akan lebih mahal dari Total Loss Only (TLO). Hal ini karena asuransi all risk menjamin semua risiko kerusakan yang diakibatkan kecelakaan besar atau kecelakaan kecil, kehilangan aksesoris, dan kehilangan kendaraan.

Semua kerugian yang terjadi pada kendaraan akan menjadi tanggungan asuransi. Sedangkan Total Loss Only (TLO) hanya memberikan pertanggungan apabila kendaraan hilang atau mengalami kerusakan minimal 75% sehingga kendaraan benar-benar tidak dapat digunakan lagi.

"Arif dan Rudi adalah warga Jakarta yang sama-sama punya satu mobil SUV di garasi mereka. Usia kendaraan keduanya sama, dan mereka sama-sama mengambil asuransi all risk (komprehensif) karena ingin perlindungan yang lebih maksimal. Namun Arif heran kenapa premi yang ia bayarkan lebih mahal dari Rudi"

Ternyata jawabnnya adalah karena harga Harga On The Road (OTR) mobil Arif lebih mahal dari mobil Rudi. Rudi membeli mobilnya dengan harga Rp200 juta, sedangkan Arif membeli di harga Rp400 juta. Apalagi mulai 1 April 2017, OJK menerapkan kenaikan premi.

Bila asalnya premi asuransi kendaraan mobil Arif ada di angka 1,71% dari OTR, mulai 1 April 2017 Arif harus membayar 2,08% dari OTR alias mengalami kenaikan sebesar 21,64%.

Sementara itu premi yang dibayarkan Rudi tidak mengalami kenaikan karena mobilnya berada di rentang harga Rp125 juta – Rp200 juta. Untuk lebih jelasnya, lihat tabel persentase kenaikan premi asuransi kendaraan berikut beserta simulasinya di sini.

Asuransi properti—kalau memilih perluasan perlindungan

Besar premi sebuah asuransi properti biasanya dipengaruhi oleh lokasi dan penggunaan bangunan. Misalnya keadaan bangunan apakah dihuni atau lebih banyak ditinggal penghuninya; keadaan lingkungan dari bangunan tersebut berada; kerugian akibat perampokan atau pembongkaran yang pernah terjadi; jenis dan nilai harta benda yang nantinya akan diasuransikan, serta pernah tidaknya bangunan terkena banjir.

Kualitas bangunan juga turut menentukan murah atau mahalnya premi yang harus dibayar. Dalam asuransi properti, bangunan dibagi dalam tiga kelas. Kelas pertama bersifat tahan api, kelas dua relatif tahan api, dan kelas ketiga cenderung rentan terbakar.

Untuk asuransi rumah atau asuransi properti pribadi standar, biasanya hanya menjamin risiko standar berupa kebakaran saja. Namun, saat ini pertanggungan dapat diperluas dengan membayar premi tambahan. Perluasan jaminan ini lebih luas dibanding asuransi rumah biasa seperti yang sudah disebutkan di atas.

Sudah jelas bahwa perluasan jaminan turut mempengaruhi harga premi. Nah, jika rumahmu berada di atas gunung dan dikelilingi hutan yang masih rimbun, rasanya tidak perlu mengambl perluasan jaminan banjir karena preminya hanya akan jadi beban finansial.

Membayar untuk jenis perlindungan yang sebenarnya tidak dibutuhkan

Asuransi diculik alien, asuransi bokong, asuransi kaki, asuransi payudara dan beragam asuransi aneh lainnya benar-benar ada lho. Selain harga preminya yang sangat mahal, nilai pertanggungannya pun fantastis.

Contohnya adalah Mariah Carey yang mengasuransikan kaki indahnya dengan nilai perlindungan asuransi sebesar US$1 Milliar atau sekitar Rp12,38 triliun. Selain itu di London, tercatat ada 30 ribu polis asuransi yang merupakan jumlah terbesar di penjuru Eropa. Perusahaan asuransi Farmers menawarkan perlindungan terhadap kecelakaan UFO. Nilai asuransi ini berkisar antara USD150 – USD1,5 juta.