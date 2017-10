JAKARTA - Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Nicky Hogan bersama dengan Direktur Pengelolaan Investasi Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Sujanto membuka acara Indonesia Investment Festival 2017 di Mall Kelapa Gading. Acara yang diselenggarakan hingga tanggal 29 Oktober 2019 ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya investasi.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Pengembangan BEI Nicky Hogan menuliskan keinginannya dalam sebuah kertas yang disediakan pihak panitia. Yang mana nantinya kereta itu akan digantung di pohon harapan yang ada di tempat acara tersebut.

Sebelum digantungkan di pohon harapan, Nicky menuliskan harapan agar jumlah investor bisa terus tumbuh. Baik investasi di pasar modal maupun lewat reksa dana.

"Harapannya kita tahu jumlah investor tersusun bertumbuh. Jadi harapannya tahun depan 2018 dengan semakin membaiknya semua aspek keuangan, ekonomi dan sebagainya, investor kita bisa mencapai 2 juta," ujar Nicky saat ditemui dalam acara Indonesia Investment Festival 2017 di Mall Kelapa Gading, Jakarta, Jumat (27/10/2017).

Baca juga: Gelar Indonesia Investment Festival 2017, BEI Targetkan 6.000 Investor Baru

Selain itu, Nicky juga berharap juga pada tahun depan ada lebih banyak lagi perusahaan besar yang mau go publik. Karena menurutnya, selama ini banyak perusahaan besar yang mendapatkan revenue besar dari masyarakat.

Sehingga sudah sewajarnya jika perusahaan bisa berbagi kepada masyarakat umum. Caranya adalah dengan go publik di pasar modal (IPO).

"Tahun depan harapannya perusahaan besar yang selama ini belum go publik, baik yang belum berpikir go publik, atau sudah merencanakan segera untuk go publik," ucap Nicky.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur pengelolaan Investasi Pasar Modal OJK Sujanto berharap dengan acara ini bisa lebih banyak lagi masyarakat yang mengerti mengenai investasi. Khususnya investasi di pasar modal.

"Oleh karena itu dengan adanya acara ini bisa mengerti pasar modal itu apa dan pasar modal itu seperti apa dan bagaimana melakukan transaksi yang ada di pasar modal," jelasnya.

(rzk)