JAKARTA - PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) menargetkan jumlah penumpang yang akan terlayani di 2018 mencapai 320.026.523. Jumlah ini lebih besar dari capaian penumpang terlayani selama 2017 sebanyak 315.811.848.

Direktur Utama PT KCI Muhammad Nurul Fadhila mengatakan, setelah melakukan berbagai inovasi sepanjang 2017, KCI akan melanjutkan berbagai inovasi guna melayani pengguna jasa yang jumlahnya semakin hari semakin meningkat.

"Untuk tahun 2018, kita menargetkan dapat melayani 320 juta pengguna jasa atau meningkat 9,5% dibandingkan program tahun 2017," ujarnya, di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (4/1/2018).

Dia menambahkan, peningkatan jumlah pengguna jasa KRL dari tahun ke tahun memang menjadi catatan tersendiri. PT KCI mencatat, dalam dua tahun terakhir pertumbuhan pengguna jasa meningkat 22,% atau bertambah 58 juta pengguna jasa.





Karenanya, guna mengakomodir peningkatan jumlah pengguna jasa KRL, sepanjang tahun ini PT KCI akan secara bertahap menambah jumlah rangkaian dengan formasi 12 kereta hingga mencapai 26 rangkaian.

Sementara jumlah kereta dengan formasi 10 akan mencapai 43 rangkaian dan formasi delapan delapan kereta akan berkurang hingga hanya mencapai 22 rangkaian.

"Sejalan dengan program peningkatan pertumbuhan pengguna jasa, modernisasi sistem e-ticketing juga menjadi perhatian PT KCI. Tahun ini PT KCI akan menambah 200 unit vending machine dan 200 gate yang tersebar di seluruh stasiun. Dan akan diluncurkan vending machine jenis baru, yaitu vending machine fare adjusment," ujarnya.

Guna menunjang layanan penumpang, PT KCI telah merampungkan pembangunan enam underpass dan satu Jembatan Penyebrangan Orang. Pada 2018 akan terus berlanjut dengan membangun empat terowongan penyebrangan orang di Stasiun Duren Kalibata, Pasar Minggu, Universitas Indonesia, dan Depok.

"Pembangunan fasilitas tersebut bermuara pada keamanan dan keselamatan para pengguna jasa yang akan berpindah peron," ujarnya.

Fasilitas stasiun lainnya, antara lain pos kesehatan yang tersebar di beberapa stasiun dengan menggunakan 98 orang paramedis yang siap memberikan penolongan pertama saat keadaan darurat di stasiun.

Sementara itu untuk pengembangan layananan non core, selain berinovasi pada bidang pengembangan armada dan operasimal, PT KC! juga melirik inovasi pada bidang Iayanan non core yang dirasa menjanjikan dengan meluncurkan C-Corner. C-Corner adalah official merchandise store yang menjual sovenir ala KRL.

