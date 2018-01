JAKARTA - Pelemahan dolar Amerika Serikat (AS) pagi ini dimanfaatkan dengan baik oleh Rupiah. Rupiah pun semakin stabil bergerak di kisaran Rp13.300 per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di pasar Asia menguat 21 poin atau 0,16% menjadi Rp13.332 per USD. Adapun kisaran perdagangan Rupiah berada di Rp13.315-Rp13.350 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat Rupiah menguat 18 poin atau 0,13% menjadi Rp13.330 per USD. Pagi ini, Rupiah bergerak dalam rentang Rp13.315 per USD hingga Rp13.350 per USD.

Sekadar informasi, dolar AS berada di posisi terendah tiga tahunan terhadap sekeranjang mata uang. Seementara euro mendapat nafas setelah melonjak karena harapan bahwa para pembuat kebijakan Bank Sentral Eropa bersiap untuk memangkas stimulus moneter mereka lebih jauh.

Indeks dolar, yang mengukur mata uangnya terhadap sekeranjang mata uang, turun 0,1% menjadi 90,931 setelah jatuh sejauh 90,857 di awal sesi, terendah sejak Januari 2015.

Dolar AS berada di dekat level terendah enam mingguan terhadap yen di 111,08 yen, sementara poundsterling berada di level tertinggi sejak pertengahan 2016 pada level USD1,3737.

(mrt)