JAKARTA - Pelemahan dolar Amerika Serikat (AS), seiring dengan penantian investor akan rapat The Federal Reserve, membuat Rupiah kembali menguat hari ini. Rupiah pun berada di ujung level Rp13.300 per USD.

Pasar saham Indonesia pada perdagangan spot exchange rate di pasar Asia menguat 36 poin atau 0,27% menjadi Rp13.398 per USD. Adapun pergerakan harian Rupiah berada di Rp13.391-Rp13.428 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat, Rupiah menguat 30 poin atau 0,22% menjadi Rp13.398 per USD. Dalam pantuan Yahoofinance, Rupiah bergerak dalam rentang Rp13.396 per USD hingga Rp13.430 per USD.

Kurs dolar AS melemah terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB). Dolar melemah ketika Federal Reserve memulai pertemuan kebijakan dua harinya.

Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,14% menjadi 89,799 pada akhir perdagangan. Selain itu, para investor terus mengawasi pertemuan kebijakan Fed untuk petunjuk lebih lanjut tentang laju kenaikan suku bunga bank sentral pada 2018.

Namun, sebagian besar analis yakin Fed tidak akan menaikkan suku bunga pada pertemuan ini. Menurut alat FedWatch CME Group, ekspektasi pasar untuk kenaikan suku bunga hanya 5,2%.

Sementara itu, Indeks Kepercayaan Konsumenh Conference Board tercatat 125,4 pada Januari, naik dari 123,1 pada Desember dan mengalahkan konsensus pasar.

(mrt)