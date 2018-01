JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah. Meskipun dolar AS melemah terhadap beberapa mata uang utama, nampaknya hal itu belum dapat dimanfaatkan oleh Rupiah.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di pasar Asia melemah 20 poin atau 0,15% ke Rp13.326 per USD. Adapun pergerakan Rupiah pagi ini, berada di kisaran Rp13.313-Rp13.331 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat, Rupiah melemah 16 poin atau 0,12% menjadi Rp13.320 per USD. Dalam catatan Yahoofinance, Rupiah bergerak dalam rentang Rp13.304 per USD hingga Rp13.325 per USD.

Indeks dolar terhadap sekeranjang enam mata uang utama berada di 89,059, turun ke level 88,429, level terendah tiga tahunan. Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin mengatakan, dolar AS memiliki dorongan besar pekan lalu.

Masalahnya, ekuitas AS menjadi salah satu valuasi paling mahal di dunia, yang mendorong investor untuk mencari penawaran yang lebih baik di tempat lain. Terhadap yen, dolar AS diperdagangkan di 108,72 yen, level terendah sejak pertengahan September, memperpanjang kejatuhannya hingga bulan ini menjadi lebih dari 3%.

Data dari pengawas keuangan AS Komoditi Futures Trading Commission menunjukkan posisi net long spekulan di futures euro terhadap dolar AS yang diperdagangkan di Chicago naik ke rekor tertinggi, menunjukkan bahwa profit taking bisa terjadi.

(mrt)