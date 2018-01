JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah. Rupiah pagi ini kembali ke level Rp13.300-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di pasar melemah Rp16 atau 0,12% per Rp13.305 USD. Adapun pergerakan Rupiah hari ini, berada di kisaran Rp13.298-Rp13.311 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat, Rupiah melemah 1Rp15 atau 0,11% menjadi Rp13.300 per USD. Dalam catatan Yahoofinance, Rupiah bergerak dalam rentang Rp13.285 per USD hingga Rp13.305 per USD.

Sebelumnya, Kurs dolar AS menguat pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB), setelah Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa dia pada akhirnya menginginkan dolar yang kuat.

Trump mengatakan bahwa dolar akan semakin lebih kuat dan lebih kuat, karena negara ini menjadi sangat kuat dalam ekonomi dan banyak bidang lainnya.

Dia menambahkan komentar Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin tentang dolar disalahartikan.

Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, meningkat menjadi 89,379 pada akhir perdagangan setelah pada awal merosot ke tingkat serendah 88.438.

