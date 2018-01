JAKARTA - Raksasa streaming Netflix akhirnya bergabung dengan klub perusahaan senilai USD100 miliar. Saham mereka melonjak setelah tingginya pelanggan daripada yang diharapkan Wall Street.

Saham Netflix melonjak lebih dari 8%, mendorong kapitalisasi pasar perusahaan di atas USD100 miliar untuk pertama kalinya selama didirikan. Mereka tercatat menambahkan 8,33 juta pelanggan di kuartal keempat 2017, kenaikan tertinggi yang pernah ada.

Perusahaan pun memperkirakan pendapatan kuartal pertama tahun ini akan tumbuh jauh di atas perkiraan. Selain itu, Netflix juga mengeluarkan lebih sedikit uang daripada yang diperkirakan Wall Street.

Pada periode Oktober ini, mereka memperkirakan pendapatan kuartal-IV sebesar 41 sen per saham, dengan pendapatan sebesar USD3.274 miliar, setelah adanya penambahan dan membukukan total mencapai 1,25 juta pelanggan streaming AS dan 5,05 juta secara internasional. Angka tersebut, naik drastis dibandingkan dengan pendapatan 15 sen per saham dan pendapatan USD2,48 miliar di periode yang sama tahun sebelumnya.

Netflix mengatakan sekarang bahwa mereka memiliki lebih banyak pendapatan dari anggota baru, dan berencana untuk mengeluarkan USD7,5 miliar sampai USD8 miliar untuk memperbaharui konten pada 2018. CEO Netflix Reed Hastings pun mengharapkan belanja konten menjadi lebih tinggi pada 2019 dan 2020.

Meski demikian, Netflix memperkirakan akan ada arus kas bebas negatif sebesar USD3 miliar sampai USD4 miliar pada 2018. Netflix tetap menjadi penyedia video over-the-top yang dominan, di tengah tantangan bagi perusahaan. Saat ini, saham Netflix naik lebih dari 64% sepanjang tahun lalu.

