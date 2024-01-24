Netflix dan WWE Sepakati Kerja Sama Rp78 Triliun

JAKARTA - Netflix mendapatkan hak siar untuk menyiarkan program gulat paling populer, yakni WWE "Raw". Ini menjadi terobosan karena Netflix akan menyiarkan program olah raga tersebut.

Adapun nilai kesepakatannya sangat besar USD5 miliar atau setara Rp78,6 triliun selama 10 tahun penayangan Raw baik di Amerika Serikat (AS) dan luar negeri. Adapun salah satu program mingguan yang akan ditayangkan seperti Smackdown dan acara beerbayar lainnya.

Keputusan ini membuat saham Netflix naik 2%. Sementara saham induk WWE TKO Group naik lebih dari 20%.

Melansir dari Forbes, Rabu (24/1/2024), Netflix bergabung dengan investor teknologi lainnya seperti Amazon dan Apple yang kini menyiarkan program olahraga. Di mana Amazon Prime sebelumnya menandatangani kesepakatan senilai USD1,2 miliar per tahun dengan NFL untuk menyiarkan pertandingan yang ditayangkan setiap Kamis malam pada 2022.

Apple juga mencapai kesepakatan senilai USD250 juta per tahun dengan MLS dan perjanjian USD85 juta per tahun dengan MLB untuk menyiarkan pertandingan eksklusif.