Netflix Cuma Cari Duit, Ayah Mirna Salihin Merasa Ditipu soal Film Ice Cold

JAKARTA - Kasus Kopi Sianida kembali menjadi perbincangan bahkan perdebatan di kalangan masyarakat. Ternyata banyak kejanggalan yang ditemukan dalam kasus ini.

Banyak pihak akhirnya juga mulai angkat bicara dan isu mengenai permintaan untuk membuka kembali kasus ini. Munculnya film bejudul Ice Cold di Netflix membuka lembaran baru kasus Kopi Sianida ini.

Belum lama ini, di salah satu talkshow yang dipandu oleh Karni Ilyas, Ayah dari Mirna Salihin yakni Edi Darmawan Salihin membahas mengenai film tersebut.

"Warga Indonesia jangan terkecoh oleh Netflix," tutur Edi, dikutip Sabtu (7/10/2023).

Edi mengatakan kalau dia merasa tertipu dengan adanya film dokumenter ini. Dia mengaggap kalau film ini hanya ingin menguntungkan sebagian pihak saja.

"Jadi gini, netflix itu, saya ketipu sama dia. Jadi netflix itu yang punya namanya jessica Wong," lanjut Edi.

Tidak hanya itu, Edi mengaku kalau ia tidak dibayar apa-apa oleh Netflix atau dalam artian lain keuntungannya itu sepenuhnya diambil oleh netflix.

"Sutradaranya itu namanya Rob Smith, saya engga dapet apa-apa dari dia, diminta tolong untuk jawab (pertanyaan yang diberikan) ya saya jawab," jelas Edi.