Wall Street Menguat, Investor Tunggu Hasil Laporan Keuangan Netflix hingga Tesla

JAKARTA - Bursa saham AS, Wall Street berakhir menguat dengan dengan indeks S&P 500 mencetak rekor penutupan tertinggi pada perdagangan Senin waktu setempat. Hal itu karena saham-saham teknologi menambah keuntungan dan investor menunggu laporan perusahaan sebagai petunjuk mengenai prospek laba tahun ini.

Dow Jones Industrial Average (.DJI) naik 138,01 poin, atau 0,36%, menjadi 38.001,81, S&P 500 (.SPX) naik 10,62 poin, atau 0,22%, menjadi 4.850,43 dan Nasdaq Composite ( .IXIC) menambahkan 49,32 poin, atau 0,32%, menjadi 15.360,29.

Sebelumnya pada hari Jumat mengkonfirmasi bahwa S&P 500 telah berada dalam pasar bullish sejak ditutup pada level terendahnya pada 12 Oktober 2022, menurut salah satu ukuran yang umum digunakan.

Netflix (NFLX.O), Tesla (TSLA.O), Abbott Laboratories (ABT.N), Intel (INTC.O) dan Johnson & Johnson (JNJ .N) akan dilaporkan minggu ini.

Beberapa perusahaan kelas berat terkait teknologi, termasuk Microsoft (MSFT.O) dan Apple (AAPL.O) diperkirakan akan melaporkan hasilnya minggu depan.

“Pendapatan dan panduan ini akan menjadi sangat penting untuk terus mendukung kekuatan besar teknologi di pasar,” kata Kepala Strategi Global LPL Financial, Quincy Krosby, dilansir dari Reuters, Selasa (23/1/2024)

Indeks semikonduktor (.SOX) berakhir naik 0,3% dan mencapai rekor tertinggi baru sepanjang masa, sementara Nvidia (NVDA.O) juga naik 0,3% dan mencatat rekor baru. Indeks teknologi S&P 500 (.SPLRCT) naik 0,4%.

Investor juga menunggu laporan minggu ini mengenai indeks pengeluaran konsumsi pribadi (PCE), pembacaan PMI Global S&P dan laporan PDB kuartal keempat untuk kemungkinan petunjuk mengenai keputusan kebijakan bank sentral AS berikutnya.

“Masuk akal jika pasar ekuitas cukup percaya diri di sini, mengingat kekuatan yang telah kita lihat sejauh ini dalam beberapa minggu pertama tahun ini dari sisi konsumen,” kata Matt Stucky, kepala manajer portofolio ekuitas. di Perusahaan Manajemen Kekayaan Bersama Northwestern.

Para pelaku pasar telah mengurangi ekspektasi mereka terhadap penurunan suku bunga setidaknya 25 basis poin yang pertama kali dilakukan pada bulan Maret, dengan fokus sekarang lebih pada bulan Mei, dengan peluang sebesar 53%, menurut FedWatch Tool dari CME Group.

Penurunan persentase harian terbesar S&P 500 adalah Archer-Daniels-Midland (ADM.N). Sahamnya turun 24,2% dalam persentase penurunan terbesar dalam beberapa dekade setelah CFO-nya mendapat cuti administratif untuk penyelidikan dan memangkas perkiraan laba setahun penuh.