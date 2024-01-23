Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Wall Street Menguat, Investor Tunggu Hasil Laporan Keuangan Netflix hingga Tesla

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |07:35 WIB
Wall Street Menguat, Investor Tunggu Hasil Laporan Keuangan Netflix hingga Tesla
Wall Street Berakhir Menguat. (Foto: Okezone.com/Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Bursa saham AS, Wall Street berakhir menguat dengan dengan indeks S&P 500 mencetak rekor penutupan tertinggi pada perdagangan Senin waktu setempat. Hal itu karena saham-saham teknologi menambah keuntungan dan investor menunggu laporan perusahaan sebagai petunjuk mengenai prospek laba tahun ini.

Dow Jones Industrial Average (.DJI) naik 138,01 poin, atau 0,36%, menjadi 38.001,81, S&P 500 (.SPX) naik 10,62 poin, atau 0,22%, menjadi 4.850,43 dan Nasdaq Composite ( .IXIC) menambahkan 49,32 poin, atau 0,32%, menjadi 15.360,29.

Sebelumnya pada hari Jumat mengkonfirmasi bahwa S&P 500 telah berada dalam pasar bullish sejak ditutup pada level terendahnya pada 12 Oktober 2022, menurut salah satu ukuran yang umum digunakan.

Netflix (NFLX.O), Tesla (TSLA.O), Abbott Laboratories (ABT.N), Intel (INTC.O) dan Johnson & Johnson (JNJ .N) akan dilaporkan minggu ini.

Beberapa perusahaan kelas berat terkait teknologi, termasuk Microsoft (MSFT.O) dan Apple (AAPL.O) diperkirakan akan melaporkan hasilnya minggu depan.

“Pendapatan dan panduan ini akan menjadi sangat penting untuk terus mendukung kekuatan besar teknologi di pasar,” kata Kepala Strategi Global LPL Financial, Quincy Krosby, dilansir dari Reuters, Selasa (23/1/2024)

Indeks semikonduktor (.SOX) berakhir naik 0,3% dan mencapai rekor tertinggi baru sepanjang masa, sementara Nvidia (NVDA.O) juga naik 0,3% dan mencatat rekor baru. Indeks teknologi S&P 500 (.SPLRCT) naik 0,4%.

Investor juga menunggu laporan minggu ini mengenai indeks pengeluaran konsumsi pribadi (PCE), pembacaan PMI Global S&P dan laporan PDB kuartal keempat untuk kemungkinan petunjuk mengenai keputusan kebijakan bank sentral AS berikutnya.

“Masuk akal jika pasar ekuitas cukup percaya diri di sini, mengingat kekuatan yang telah kita lihat sejauh ini dalam beberapa minggu pertama tahun ini dari sisi konsumen,” kata Matt Stucky, kepala manajer portofolio ekuitas. di Perusahaan Manajemen Kekayaan Bersama Northwestern.

Para pelaku pasar telah mengurangi ekspektasi mereka terhadap penurunan suku bunga setidaknya 25 basis poin yang pertama kali dilakukan pada bulan Maret, dengan fokus sekarang lebih pada bulan Mei, dengan peluang sebesar 53%, menurut FedWatch Tool dari CME Group.

Penurunan persentase harian terbesar S&P 500 adalah Archer-Daniels-Midland (ADM.N). Sahamnya turun 24,2% dalam persentase penurunan terbesar dalam beberapa dekade setelah CFO-nya mendapat cuti administratif untuk penyelidikan dan memangkas perkiraan laba setahun penuh.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/278/3086633/wall-street-dibayangi-sentimen-laporan-keuangan-nvidia-berikut-analisisnya-2zEoMA2viy.jpg
Wall Street Dibayangi Sentimen Laporan Keuangan Nvidia, Berikut Analisisnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/278/3069912/wall-street-terkapar-usai-iran-serang-israel-pakai-rudal-vEjiVXw8Eu.jpg
Wall Street Terkapar Usai Iran Serang Israel Pakai Rudal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/278/3066811/wall-street-ditutup-naik-jelang-serangkaian-sinyal-the-fed-B7n7EqW5HQ.jpg
Wall Street Ditutup Naik Jelang Serangkaian Sinyal The Fed
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/278/3065748/wall-street-ditutup-melonjak-di-tengah-ekspektasi-pemangkasan-suku-bunga-the-fed-0Rg0qES0BL.jpg
Wall Street Ditutup Melonjak di Tengah Ekspektasi Pemangkasan Suku Bunga The Fed
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/278/3065281/wall-street-melonjak-seiring-naiknya-sektor-teknologi-aCrdFdA6i7.jpg
Wall Street Melonjak Seiring Naiknya Sektor Teknologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/278/3064773/the-fed-pangkas-suku-bunga-0-5-pasar-saham-as-melemah-QA3WiHSFh6.jpg
The Fed Pangkas Suku Bunga 0,5%, Pasar Saham AS Melemah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement