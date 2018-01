JAKARTA - Harga emas logam mulia yang dijual oleh PT Aneka Tambang (Antam) turun Rp1.000 pada hari ini dan dibanderol Rp634.000 per gram dari harga sebelumnya Rp635.000 per gram.

Dilansir dari situs Logammulia, Selasa(23/1/2018), harga beli kembali (buy back) juga turun Rp1.000 per gram menjadi Rp562.000 per gram dari harga sebelumnya Rp563.000 per gram.

Sementara emas Antam ukuran 2 gram diperdagangkan di harga Rp1.230.000, dengan harga per gram Rp615.000. Harga emas 2,5 gram dibanderol di angka Rp1.528.000 dengan harga per gram Rp611.200.

Emas ukuran 3 gram dihargai Rp1.829.000 dengan harga per gram Rp609.667 . Harga emas ukuran 4 gram hari ini dijual di angka Rp2.427.000 dengan harga per gram Rp606.750.

Harga emas 5 gram dijual sebesar Rp3.023.000 dengan harga per gram Rp604.400. Sementara untuk emas ukuran 10 gram dihargai Rp5.973.000 dengan harga per gram Rp597.300.

Adapun harga emas ukuran 25 gram Rp14.832.000, sementara untuk harga emas 50 gram dijual di angka Rp29.551.000 dan emas Antam dengan ukuran 100 gram dihargai Rp58.976.000. Selain itu, emas ukuran 250 gram dijual dengan harga Rp147.142.000 dan emas Antam ukuran 500 gram dijual di harga Rp293.992.000.

Sedangkan untuk emas batik ukuran 10 gram, dijual dengan harga Rp6.462.000 dengan harga per gram Rp646.200. Emas batik ukuran 20 gram dihargai dengan nilai Rp12.501.000 dengan harga per gram Rp625.050.

(dni)