CHICAGO - Kontrak emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange berakhir menguat pada Selasa (Rabu pagi WIB), karena dolar AS melayang di posisi terendah tiga tahun.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Februari, bertambah USD4,8 atau 0,36%, menjadi ditutup pada USD1.336,70 per ounce.

Indeks dolar AS yang mengukur greenback terhadap sekeranjang enam mata uang saingan, turun 0,2% menjadi 90,206 pada pukul 19.30 GMT, yang merupakan tingkat terendah sejak Desember 2014.

Emas, yang dihargai dalam dolar AS, sering diperdagangkan berbanding terbalik terhadap dolar AS, karena pergerakan di unit AS dapat mempengaruhi daya tarik logam mulia tersebut bagi pemegang mata uang lainnya.

Sedangkan untuk logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Maret turun 7,6 sen atau 0,45%, menjadi menetap di USD16,913 per ounce. Platinum untuk penyerahan April naik USD11 atau 1,1% menjadi ditutup pada USD1.007,8 per ounce.

