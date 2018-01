JAKARTA - Harga emas logam mulia yang dijual oleh PT Aneka Tambang (Antam) kembali naik pada hari ini. Tercatat, harga emas Antam naik Rp6.000 per gram menjadi Rp643.000 per gram dari harga sebelumnya Rp637.000 per gram.

Dilansir dari situs Logammulia, Kamis(25/1/2018), harga beli kembali (buy back) juga naik Rp5.000 per gram menjadi Rp570.000 per gram dari harga sebelumnya Rp565.000 per gram.

Sementara emas Antam ukuran 2 gram diperdagangkan di harga Rp1.249.000, dengan harga per gram Rp624.500. Harga emas 2,5 gram dibanderol di angka Rp1.550.500 dengan harga per gram Rp620.200.

Emas ukuran 3 gram dihargai Rp1.856.000 dengan harga per gram Rp618.667 . Harga emas ukuran 4 gram hari ini dijual di angka Rp2.463.000 dengan harga per gram Rp615.750.

Harga emas 5 gram dijual sebesar Rp3.069.000 dengan harga per gram Rp613.800. Sementara untuk emas ukuran 10 gram dihargai Rp6.064.000 dengan harga per gram Rp606.400.

Adapun harga emas ukuran 25 gram Rp15.059.000, sementara untuk harga emas 50 gram dijual di angka Rp30.005.000 dan emas Antam dengan ukuran 100 gram dihargai Rp59.884.000. Selain itu, emas ukuran 250 gram dijual dengan harga Rp149.412.000 dan emas Antam ukuran 500 gram dijual di harga Rp298.532.000.

Sedangkan untuk emas batik ukuran 10 gram, dijual dengan harga Rp6.553.000 dengan harga per gram Rp655.300. Emas batik ukuran 20 gram dihargai dengan nilai Rp12.683.000 dengan harga per gram Rp634.150.

