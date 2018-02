CHICAGO - Kontrak emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange berakhir sedikit lebih tinggi pada Rabu (Kamis pagi WIB). Harga emas naik dipicu oleh pelemahan dolar AS usai keputusan The Fed mempertahankan suku bunga.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April, naik USD3,1 atau 0,23%, menjadi menetap di USD1.343,10 per ounce.

Baca Juga: Harga Emas Antam 1 Gram Naik Lagi ke Rp642.000

Indeks dolar AS, sebuah ukuran greenback terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya, turun 0,04% menjadi 89,15 pada pukul 18.05 GMT.



Setelah Federal Reserve AS mengumumkan keputusannya untuk mempertahankan suku bunga acuan jangka pendek seperti yang diperkirakan, indeks turun lebih rendah dan emas melanjutkan kenaikannya dalam perdagangan elektronik.

Baca Juga: Harga Emas Turun di Tengah Kepastian Suku Bunga The Fed



Emas dan dolar AS biasanya bergerak berlawanan arah, yang berarti jika dolar AS turun maka emas berjangka akan naik.



Federal Reserve mempertahankan suku bunga utama AS tidak berubah selama pertemuan terakhir di bawah kepemimpinan oleh Janet Yellen.



"Inflasi pada basis 12 bulan diperkirakan akan meningkat tahun ini dan menjadi stabil di sekitar target Komite sebesar 2,0%," sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) menambahkan setelah pertemuan dua hari kebijakannya.

Baca Juga: Harga Emas Antam 1 Gram Dijual Seharga Rp640.000

Pertemuan bulan ini adalah pertemuan kebijakan terakhir di bawah kepemimpinan empat tahun Yellen, karena masa jabatannya akan berakhir pada 3 Februari.



The Fed akan memiliki pemimpin baru pada pertemuan berikutnya yang dijadwalkan pada Maret, ketika diperkirakan akan menaikkan suku bunga, beberapa pengamat pasar sekarang percaya.



FOMC mengatakan dalam sebuah pernyataan terpisah bahwa pihaknya dengan suara bulat memilih Powell sebagai ketua, efektif pada Sabtu 3 Februari 2018. Dia diharapkan dilantik secara resmi sebagai Ketua Dewan Gubernur the Fed berikutnya pada Senin 5 Februari 2018.

(kmj)