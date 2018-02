JAKARTA - PT Bank DBS Indonesia telah menyelesaikan pengambilalihan Bisnis Retail dan Wealth Management PT Bank ANZ Indonesia pada Senin 12 Februari 2018. Hal ini juga menandai suksesnya keseluruhan pengambilan dari kelima pasar.

Rencana pengambilalihan Bisnis Retail dan Wealth Management ANZ pada pasar di Singapura, Hong Kong, China, Taiwan, dan Indonesia telah diumumkan DBS pada Oktober 2016 lalu. Sejak saat itu pula, DBS dan ANZ telah berkolaborasi untuk memastikan kelancaran setiap tahapan proses pengambilalihan tersebut.

Pengambilalihan Bisnis Retail dan Wealth Management ANZ di Indonesia telah berhasil dilakukan pada tanggal 10 - 11 Februari 2018 serta merupakan pengambilalihan kelima dan terakhir dari transaksi portofolio bisnis ANZ yang telah dipindahkan kepada DBS.

Pasar pertama yang telah diselesaikan dalam pengambilalihan tersebut adalah China pada 17 Juli 2017, diikuti oleh Singapura pada 7 Agustus 2017, dan Hong Kong pada 11 September 2017, serta Taiwan pada 11 Desember 2017 tahun lalu.

"Selama beberapa bulan terakhir, kami mengupayakan transisi ini berjalan dengan baik dan lancar, dan saya senang bahwa bisnis kami di dua institusi perusahaan ini, yaitu Bank DBS Indonesia dan ANZ Indonesia, berhasil diintegrasikan. Pengambilalihan ini selanjutnya akan memperkuat posisi bank kami di Indonesia. Integrasi yang sukses sangatlah penting, karena kami menyambut baik penambahan jumlah nasabah dan karyawan pada bisnis retail dan wealth management di Indonesia," ujar President Director PT DBS Bank Indonesia, Paulus Sutisna.

Paulus juga mengatakan, dengan sistem pengelolaan wealth franchise yang kokoh, cerdas, dan terintegrasi serta keunggulan DBS dalam hal memanfaatkan inovasi digital, DBS optimis sebagai pengelola bisnis wealth terdepan di Indonesia. Hal ini juga memberi akses bagi nasabah wealth ANZ terhadap solusi-solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, berikut dengan rangkaian layanan perbankan universal yang lengkap dan didukung oleh rekomendasi data terkait Asian Insights, riset, dan investasi.

"Untuk semua itu, saya ucapkan selamat datang bagi para nasabah dan rekan kerja, selamat bergabung bersama keluarga besar DBS," ujarnya.

Managing Director and Head of Consumer Banking Group and Wealth Management PT Bank DBS Indonesia, Wawan Salum, mengatakan kepada nasabah dan rekan kerja yang baru bergabung bersama DBS. "Dengan jaringan cabang kami yang lebih luas, solusi-solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, berbagai macam penghargaan dalam hal digital yang telah diraih, dan rangkaian layanan perbankan universal yang lengkap, inilah kesempatan luar biasa bagi kami untuk terus menawarkan layanan, saran, dan solusi kelas atas kepada nasabah kami," ujarnya.

