JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno akan mempermudah perizinan untuk usaha mikro dan kecil (UKM) yang mengalami kesulitan, kalau itu adalah industri rumahan atau "home industry" yang memulai usahanya di rumah.

"Salah satu pilar OK OCE adalaha garasi inovasi, yang memulai usahanya di rumah sendiri, contohnya Microsoft, Apple yang memulai usahanya di garasi," kata Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (12/2/2018).

Menurutnya, dia akan memberikan kesempatan kepada warga Jakarta untuk berinovasi di rumahnya sendiri dan membuka usahanya. "Rencananya hari ini kita membahas finalisasinya, mudah-mudahan bisa kita tuntaskan sebagai salah satu terobosan masalah perizinan yang mengacu pada beberapa kaidah," kata Sandiaga.

Meski demikian, dia memberikan syarat adanya lahan luas, usaha dalam rumah, jumlah karyawan, serta tidak menimbulkan limbah atau gangguan pada tetangga, dan tidak ada masalah lalu lintas yang ditimbulkan.

"Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut kemungkinan kita akan miliki keleluasaan izin bagi pengusaha. Ini kita harapkan dari sini akan ada puluhan ribu usaha yang kita berikan izin untuk berkembang. Ini yang menjadi terobosan untuk penciptaan lapangan kerja ke depan," kata Wagub.

Gerakan One Kecamatan One Center Entrepreneurship (OK OCE), di mana satu kecamatan ada satu pusat kewirausahaan, dengan adanya pendampingan.

