JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka bergerak mixed. Pelemahan dolar AS nampaknya belum bisa dimaksimalkan oleh Rupiah untuk kembali ke level Rp13.500 per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di pasar Asia melemah 6 poin atau 0,04% menjadi Rp13.645 per USD. Adapun pergerakan harian Rupiah, berada di kisaran Rp13.631-Rp13.646 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat, Rupiah menguat 17 poin atau 0,12% menjadi Rp13.638 per USD. Dalam catatan Yahoofinance, Rupiah bergerak dalam rentang Rp13.630 per USD hingga Rp13.643 per USD.

Sekadar informasi, indeks dolar AS melemah setelah melonjak 1,4% minggu lalu, mencatat kenaikan mingguan terbesar sejak Desember 2016, karena aksi jual yang masif di pasar ekuitas AS memaksa investor beralih ke mata uang AS untuk melepaskan posisi-posisi mereka.

Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,26% menjadi 90,207 pada akhir perdagangan.

Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,2285 dari USD1,2234 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik ke USD1,3830 dari USD1,3806 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi USD0,7845 dari USD0,7790.

Dengan tidak adanya data ekonomi utama yang keluar di awal pekan, para investor mengamati secara ketat saham-saham AS, yang terus pulih dari kinerja terburuk mingguan mereka dalam dua tahun. Rebound lanjutan di saham membantu menenangkan kecemasan para investor dan membuat mata uang kurang atraktif.

(mrt)