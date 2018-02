JAKARTA - Bank Indonesia memaparkan nilai tukar Rupiah bergerak menguat pada Januari 2018 setelah sempat mengalami tekanan pada triwulan IV 2017.

Pada triwulan IV 2017, secara rata-rata harian rupiah melemah sebesar 1,51% menjadi Rp13.537 per USD. Namun, Rupiah kembali menguat sebesar 1,36% menjadi Rp13.378 per USD pada bulan Januari 2018.

Baca juga: Dolar AS Melemah, Rupiah Masih Tertahan di Rp13.645/USD

Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, penguatan ini didorong oleh aliran modal asing yang kembali masuk sejalan dengan persepsi positif investor terhadap perekonomian domestik dan penguatan mata uang kawasan.

"Pada awal Februari 2018, meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global khususnya terkait dengan ekspektasi kenaikan FFR yang lebih tinggi dari perkiraan memberikan tekanan pada mata uang global, termasuk Rupiah," jelas Agus di Jakarta, Kamis (15/2/2018).

Baca juga: Rupiah Menguat Tajam ke Rp13.568/USD, Manfaatkan Kejatuhan Dolar AS

Agus menambahkan, Bank Indonesia akan terus mewaspadai meningkatnya risiko ketidakpastian pasar keuangan global dan tetap melakukan langkah-langkah stabilisasi nilai tukar agar sesuai dengan nilai fundamentalnya dengan tetap menjaga bekerjanya mekanisme pasar.

Sebelumnya, nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka menguat, seiring pelemahan mata uang Paman Sam tersebut. Dolar AS melemah seiring dengan prospek kenaikan suku bunga The Fed, karena tingginya data inflasi Amerika.

Baca juga: Investor Pindah ke Yen Jepang, Dolar AS Melemah

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rupiah pada perdaganganspot exchange rate di Pasar Asia menguat 61 poin atau 0,45% ke Rp13.568 per USD. Adapun pergerakan harian Rupiah, berada di kisaran Rp13.545 per USD - Rp13.595 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat Rupiah menguat 56 poin atau 0,41% menjadi Rp13.568 per USD. Dalam pantauan Yahoofinance, Rupiah berada dalam rentang Rp13.553 per USD hingga Rp13.626 per USD.

(dni)