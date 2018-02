JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS dibuka melemah pada perdagangan hari ini. Rupiah mulai mendekati Rp13.600 per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di pasar Asia melemah 11 poin atau 0,08% menjadi Rp13.571 per USD. Hari ini, Rupiah bergerak di kisaran Rp13.559-Rp13.575 per USD.

Mengutip riset MNC Sekuritas, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS masih berlanjutnya. Hal ini merupakan akumulasi penjualan oleh investor asing dorong kenaikan imbal hasil Surat Utang Negara pada perdagangan hari Senin, 19 Februari 2018.

Sementara Yahoofinance mencatat, Rupiah melemah 16 atau 0,12% menjadi Rp13.572 per USD. Dalam pantauan Yahoofinance, Rupiah berada dalam rentang Rp13.556 per USD hingga Rp13.572 per USD.

