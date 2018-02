JAKARTA - Kontrak emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange turun pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB). Turunnya kontrak emas berjangka karena dolar AS naik dari level terendah tiga tahun terakhir pada pekan lalu, didukung imbal hasil surat utang pemerintah AS yang lebih tinggi.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April, turun USD2,4 atau 0,18%, menjadi ditutup di USD1.330,3 per ounce.

Indeks dolar AS, yang mengukur mata uang greenback terhadap enam mata uang utama pesaingnya, naik 0,16% menjadi 89,874 pada pukul 19.30 GMT.Emas dan dolar biasanya bergerak berlawanan arah, yang berarti jika dolar AS naik maka emas berjangka akan turun.

Sedangkan untuk logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Maret turun 10,3 sen atau 0,62%, menjadi menetap di USD16,484 per ounce. Platinum untuk penyerahan April turun USD0,6 atau 0,06%, menjadi ditutup pada USD998,8 per ounce.

Di sisi lain, indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,16% menjadi 89,874 pada akhir perdagangan.Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,2298 dari USD1,2332 pada sesi sebelumnya.

Untuk pound Inggris meningkat menjadi USD1,3969 dari USD1,3958 pada sesi sebelumnya. Sementara dolar Australia turun menjadi USD0,7835 dari USD0,7846 .

