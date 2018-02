JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka menguat lagi. Meski demikian, Rupiah belum bergerak banyak pagi ini.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di pasar Asia menguat 12 poin atau 0,09% ke Rp13.656 per USD. Pagi ini, Rupiah bergerak di kisaran Rp13.647-Rp13.664 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat Rupiah menguat 8 poin atau 0,06% menjadi Rp13.655 per USD. Dalam catatan Yahoofinance, Rupiah berada dalam rentang Rp13.651 per USD hingga Rp13.665 per USD.

Dolar AS menguat karena investor mencermati pernyataan kongres pertama Gubernur The Federal Reserve Jerome Powell, yang diperkirakan akan mengisyaratkan langkah pengetatan moneter di masa depan.

Powell akan berbicara terkait laporan semi-tahunan bank sentral mengenai kebijakan moneter dan ekonomi pada 27 Februari di depan Komite Jasa Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat AS.

Para spekulator memperkirakan dolar AS turun dalam sepekan hingga 20 Februari, karena investor membukukan kenaikan suku bunga lebih tinggi oleh Federal Reserve. Fokus minggu ini adalah pada pernyataan kongres Jerome Powell mengenai kebijakan moneter dan ekonomi.

Terhadap yen, dolar AS melemah 0,1% menjadi 106,75 per yen. Sementara euro stabil di USD1,22 per euro, setelah turun 1% pekan lalu karena pelaku pasar berbalik meninggalkan euro menjelang pemilihan umum Italia pada 4 Maret.

