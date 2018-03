NEW YORK - Harga minyak dunia berakhir sedikit lebih tinggi pada Selasa (Rabu pagi WIB), setelah bergerak dalam kisaran yang sempit, karena para investor menilai ekspektasi kenaikan stok minyak mentah AS terhadap dolar AS yang lebih lemah.

Harga minyak berada di bawah tekanan, karena pasar memperkirakan bahwa data resmi yang dijadwalkan akan rilis pada Rabu waktu setempat akan menunjukkan kenaikan kedua berturut-turut dalam persediaan minyak mentah AS.

Menurut survei Bloomberg, stok minyak mentah AS diperkirakan akan meningkat 2,5 juta barel pekan lalu.

Namun, dolar AS yang lebih lemah memberi harga minyak beberapa dukungan, karena membuat komoditas yang dihargakan dalam dolar AS lebih menarik bagi para pemegang mata uang lainnya.

Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya, turun 0,48% menjadi 89,624 pada pukul 15.00 waktu setempat (20.00 GMT).

Patokan AS, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman April naik USD0,03 menjadi untuk menetap di USD62,60 per barel di New York Mercantile Exchange.

Sementara itu, patokan global, minyak mentah Brent untuk pengiriman Mei bertambah USD0,25 menjadi ditutup pada USD65,79 per barel di London ICE Futures Exchange.

