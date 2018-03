JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) menambah kapasitas jumlah penumpang kereta api dalam rangka menyambut hari raya Idul Fitri 2018. Total jumlah tempat duduk yang disiapkan sebantak 236.210 seat per hari.

Berdasarkan kalender nasional, hari raya Idul Fitri akan jatuh pada 15 sampai dengan 16 Juni 2018. Karena itu, Kereta Api Indonesia (KAI) menetapkan masa angkutan Lebaran tahun ini selama 22 hari, yakni mulai 5 Juni (H-10) sampai dengan 26 Juni (H+10).

Direktur Operasional KAI Slamet Suseno mengatakan, untuk tahun ini KAI menyiapkan KA regule 353 rangkaian atau naik 6% dibandingkan tahun sebelumnya dan KA tambahan lebih sedikit dengan jumlah 40 rangkaian.

"Total jumlah perjalanan KA sebanyak 393 kereta per hari pada operasi Lebaran atau naik 4% bila dibandingkan 2017 sebanyak 379 kereta. Sedangkan untuk kapasitas tempat duduk sebanyak 236.210 seat per hari atau naik 3,5% bila dibandingkan 2017 sebanyak 228.158 seat per hari," tuturnya, di Jakarta Railway Center (JRC), Stasiun Djuanda, Jakarta, Senin (12/3/2018).

Baca Juga: Tiket KA Semarang-Surabaya Hanya Rp60.000, Catat Tanggalnya

Slamet mengatakan, pemesanan tiket angkutan Lebaran ini bisa dimulai H-90 sebelum keberangkatan dan proses pemesanan tiket KA mulai 7 sampai dengan 24 Maret 2018. KAI akan melayani pemesanan tiket selama 24 jam melaluo aplikasi KAI Access, website.kai.Id, contact center 121, gerai, minimarket, jaringan PPOB, website dan mobile apps yang dikelola mitra KAI.

"Di samping itu, loket reservasi stasiun melayani pemesanan mulai 09.00 sampai dengan 16.00. Sedangkan, jika Anda memesan tiket melalui E-Kiosk (vending machine) di stasiun, proses pemesanan dimulai 05.00 sampai dengan 22.00," tuturnya.

(mrt)