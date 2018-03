NEW YORK - Wall Street dibuka menguat pada perdagangan Rabu (13/2/2018), karena kekhawatiran kenaikan suku bunga yang lebih cepat. Hal ini ditopang karena data harga konsumen AS yang hangat dan investor mengabaikan berita tentang pemecatan dari Presiden AS Frank Tillerson.

"Saya tidak berpikir Tillerson keluar dan penggantinya adalah kejutan bagi pasar yang bertahan hampir sama sekali. Perputaran di administrasi Trump begitu tinggi, "kata David Kotok, ketua perusahaan pengelolaan uang Cumberland Advisors, Sarasota, Florida.

Berita tersebut baru muncul seminggu setelah kepergian penasehat ekonomi Trump Gary Cohn. Hal ini Setelah terjadi perubahan tajam terhadap tarif perdagangan baru pada baja dan aluminium.

Trump juga mengatakan bahwa dia mempertimbangkan komentator konservatif Larry Kudlow "sangat kuat" untuk menjadi penasihat ekonomi berikutnya.

Dow Jones Industrial Average (DJIA) naik 0,59% pada level 25,326.75. S & P 500 naik 0,55% menjadi 2.798,46 dan Nasdaq Composite naik 0,59% pada 7.633,14.

Data tersebut merupakan indikasi terbaru bahwa perkiraan kenaikan inflasi mungkin akan bertahap, memberikan sedikit alasan bagi Federal Reserve untuk menaikkan suku bunga lebih dari tiga kali pada 2018.

"Ini tentu saja menyajikan beberapa pertanyaan yang sulit bagi bank sentral jika mereka ingin memulai siklus hiking yang lebih agresif minggu depan. Apa titik akhir untuk mereka? Bagaimana mereka berharap mendapatkan inflasi secara material lebih tinggi jika mereka sudah mulai melihat beberapa tanda kelemahan berantai, "kata Aaron Kohli, ahli strategi suku bunga, BMO Capital Markets di New York.

Semua 11 sektor S & P utama lebih tinggi dan 28 dari 30 komponen Dow berada di wilayah positif.

General Electric (GE.N) berada di antara penurunan tertinggi, jatuh 4,3 persen setelah JPMorgan memangkas target harga saham menjadi $ 11 dari $ 14, dengan mengatakan bahwa konglomerat industri bukanlah "saham pengaman" di pasar yang bergejolak.

(rzy)