NEW YORK - Harga minyak melonjak pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB), dengan minyak mentah Brent mencapai tingkat tertinggi dalam lebih dari dua minggu, didukung rebound di pasar ekuitas AS .

Saham-saham AS berakhir lebih tinggi pada Jumat (16/3/2018), karena para pelaku pasar mempertimbangkan sejumlah laporan ekonomi yang secara umum positif.

Para analis mengatakan minyak mentah berjangka telah bergerak selaras dengan pasar ekuitas secara berturut-turut selama 100 hari perdagangan terakhir, merupakan yang terpanjang dalam dua tahun terakhir.

Patokan AS, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman April naik USD1,15 menjadi menetap di USD62,34 per barel di New York Mercantile Exchange.

Sementara itu, patokan global, minyak mentah Brent untuk pengiriman Mei, bertambah USD1,09 menjadi ditutup pada USD66,12 per barel di London ICE Futures Exchange.

