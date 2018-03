JAKARTA - Hari ini, Bank Indonesia (BI) meluncurkan buku Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) tahun 2017. Buku ini berisi mengenai perkembangan perekonomian Indonesia sepanjang tahun lalu.

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan, BI selama telah membangun suatu tradisi panjang dalam merekam perkembangan ekonomi secara tahunan sejak tahun 1953 dalam bentuk buku Laporan Perekonomian Indonesia. Buku LPI ini merupakan publikasi rutin tahunan BI yang memuat kinerja dan perjalanan ekonomi Indonesia.

"Buku tersebut merupakan risalah yang mengabadikan memori perjalanan ekonomi bangsa kita. Buku ini merupakan salah satu akses kita untuk mendapatkan pelajaran dari pengalaman yang lalu," ungkapnya di Gedung BI, Jakarta, Rabu (27/3/2018).

Agus menjelaskan, berbagai pengalaman yang dialami Indonesia sebagai policy makers didukung dengan teori dan kajian yang ada memungkinkan untuk dapat merumuskan kebijakan yang tepat waktu.

"Bukan hanya tepat waktu tapi juga konsisten, efisien, dan efektif," jelasnya.

Selain itu, pengalaman dari mengambil kebijakan dalam mengelola perekonomian yang sering kali harus out of the box juga dapat dijadikan sebagai masukan untuk memperkaya diskusi dalam dunia akademis.

"Kami melihat banyak pelajaran penting dari perjalanan ekonomi tahun 2017 untuk kita manfaatkan dalam melangkah ke depan. Pada tataran global, pemulihan ekonomi dunia dan kelanjutan normalisasi moneter negara maju dengan berbagai implikasinya merupakan isu pelik yang tetap aktual," kata dia.

Sementara itu, dia menyebut, catatan menarik lainnya adalah bagaimana pemerintah dapat terus menjaga pertumbuhan domestik tetap stabil dengan pertumbuhan yang meningkat. Didukung respons kebijakan moneter, fiskal, dan struktural.

"Dinamika ekonomi tersebut dan pandangan kami terhadap arah ekonomi ke depan terangkum dalam buku LPI 2017. LPI 2017 ini kami kemas secara populer tanpa mengurangi substansi. Sehingga lebih mudah dan menarik bagi pembaca," paparnya.

Selain itu, sampul buku LPI tahun ini menampilkan foto MRT untuk menonjolkan bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah sudah maju dan sama dengan negara lainnya.

"Pada sampul buku tampilkan foto dari MRT seperti di negara-negara maju yang merupakan ikon penting dari pembangunan infrastruktur yang masif kita lakukan beberapa tahun terakhir," tukasnya.

