NEW YORK - Harga minyak dunia naik pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB), setelah data menunjukkan jumlah rig minyak AS yang beropersi menurun.

Perusahaan jasa energi Baker Hughes mengatakan dalam laporan mingguannya bahwa pengebor-pengebor AS mengurangi enam rig minyak dalam pekan yang berakhir 29 Maret, sehingga total rig yang beroperasi turun menjadi 798 rig.

Ini adalah pertama kalinya dalam tiga minggu bahwa perusahaan energi AS mengurangi jumlah rig yang beroperasi di ladang-ladang minyak.

Harga minyak telah mengalami kenaikan beruntun tahun ini. Minyak Brent telah meningkat sebesar lima persen sejak Januari, sementara minyak mentah WTI naik sekitar 7,5% sejak awal tahun ini.

Patokan AS, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Mei, naik 56 sen AS menjadi menetap di USD64,94 per barel di New York Mercantile Exchange.

Sementara itu, patokan global, minyak mentah Brent untuk pengiriman Mei bertambah 74 sen, menjadi ditutup pada USD70,27 per barel di London ICE Futures Exchange.





(ulf)

(rhs)