JAKARTA – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali memberikan predikat khusus The IDX Best Blue 2017, yang tahun ini disematkan kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL). Predikat khusus ini diberikan untuk perusahaan tercatat yang mendapatkan pertumbuhan kinerja terbaik pada tahun 2017.

Predikat The IDX Best Blue 2017 ini diberikan untuk memacu Perusahaan Tercatat lainnya untuk menghasilkan kinerja yang baik dan terus bertumbuh, serta dapat memberikan manfaat yang tinggi kepada para investor dan pemegang sahamnya. Dengan kinerja yang baik dan prospektif maka diharapkan dapat terefleksi pada peningkatan harga sahamnya sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan minat masyarakat berinvestasi di pasar modal.

Sebelumnya di 2016 diberikan kepada PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ANTM).

Direktur Utama BEI Tito Sulistio, berharap predikat yang kali ini diberikan kepada Sritex, dapat memberikan sesuatu yang baru dan berbeda, serta melengkapi berbagai pencapaian yang telah diterima oleh Perusahaan Tercatat tersebut. Tito juga berharap pencapaian ini dapat menjadi pemanis bagi aktivitas perdagangan saham para Perusahaan Tercatat di masa mendatang.

"Nama IDX Best Blue 2017 terinspirasi dari istilah Blue Chip yang merupakan kumpulan saham paling likuid, sehingga dapat melambangkan pencapaian kesuksesan perusahaan dengan diikuti kepercayaan yang tinggi dari investor," kata dia dikutip dari keterangan tertulis, Senin (28/5/2018).

Meski demikian, lanjut Tito, predikat The IDX Best Blue berbeda dengan Perusahaan Tercatat yang tergabung dalam indeks LQ-45. The IDX Best Blue lebih menitikberatkan pada besarnya jumlah investor dan pertumbuhan sahamnya, sedangkan LQ-45 hanya menitikberatkan pada likuiditas transaksi dan nilai kapitalisasi perusahaan.

Dalam menentukan kriteria pemenang, didukung oleh data yang dimiliki oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), BEI telah mengumpulkan data serta fakta yang mencerminkan sebuah kepercayaan pasar terhadap Perusahaan Tercatat yang menjadi pemenangnya.

Sampai dengan saat ini, terdapat 581 saham dari Perusahaan Tercatat di BEI yang masing-masing memiliki perbedaan dalam hal karakteristik, struktur bisnis, kekuatan keuangan, sampai kepada ukuran bisnis. Mulai dari Perusahaan Tercatat yang hanya memiliki kapitalisasi pasar hanya beberapa puluh miliar Rupiah, sampai dengan kapitalisasi pasar lebih dari Rp500 triliun.

Hal tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi BEI dalam menciptakan konsep yang tidak hanya menunjukkan keunikan pemenangnya, namun juga positioning yang menarik bagi penyandang predikat ini.

"Kriteria disusun dengan adil bagi semua Perusahaan Tercatat agar dapat memberikan perbandingan bagi yang berkapitalisasi pasar besar maupun menengah," kata Tito.

