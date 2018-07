NEW YORK - Harga minyak mentah berakhir sedikit lebih tinggi pada Selasa (3/7/2018) waktu setempat dalam sesi perdagangan yang volatil di mana patokan AS melewati USD75 per barel untuk pertama kalinya dalam lebih dari tiga tahun, sebelum berbalik negatif dan kemudian menutup kerugiannya.

Minyak menguat di awal sesi akibat kekhawatiran pasokan, kemudian turun karena para pedagang merealisasikan keuntungan menjelang liburan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat, 4 Juli, dan bertaruh bahwa kekurangan pasokan global tidak akan bertahan lama seperti yang diperkirakan.

Minyak mentah memangkas kerugiannya di akhir sesi, berbalik positif karena sentimen pasar bahwa gangguan pasokan tidak akan berakhir lebih cepat dari perkiraan sebelumnya.

Patokan AS, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Agustus meningkat USD0,20 menjadi menetap di USD74,14 per barel di New York Mercantile Exchange.

Minyak mentah AS rebound dari sesi terendah ke USD72,73 per barel. Pada awal perdagangan, kontrak WTI naik menjadi USD75,27 per barel, tertinggi dalam 3,5 tahun terakhir.

Sementara itu, patokan internasional, minyak mentah Brent untuk pengiriman September naik USD0,46, menjadi ditutup pada USD77,76 per barel di London ICE Futures Exchange, setelah diperdagangkan di terendah USD76,67 dan tertinggi USD78,85 per barel.

(dni)