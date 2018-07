JAKARTA - Harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian crude price (ICP) Juni 2018 bergerak turun sebesar USD2,10 per barel dibandingkan bulan Mei 2018. Berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Symber Daya Mineral (ESDM), rata-rata ICP minyak mentah Indonesia turun menjadi USD70,36 per barel dari bulan sebelumnya USD72,46 per barel.

Tim Harga Minyak Mentah Indonesia Kementerian ESDM mencatat beberapa faktor utama yang melatarbelakangi penurunan harga minyak mentah Indonesia. Pada periode tersebut, harga rata-rata minyak mentah utama di pasar internasional bergerak turun, di antaranya:

- Dated Brent turun sebesar USD2,60/bbl dari USD76,93/bbl menjadi USD74,33/bbl.

- Brent (ICE) turun sebesar USD1,07/bbl dari USD77,01/bbl menjadi USD75,94/bbl.

- WTI (Nymex) turun sebesar USD2,66/bbl dari USD69,98/bbl menjadi USD67,32/bbl.

- Basket OPEC turun sebesar USD1,10/bbl dari USD74,11/bbl menjadi USD73,01/bbl.

Sebagaimana dilaporkan dalam laporan Organisation Petroleum of the Exporting Countries (OPEC) dan International Energy Agency (IEA) bulan Juli 2018, penurunan ini disebabkan lantaran melemahnya permintaan di negara-negara Non-OECD, Timur Tengah dan Amerika Latin, gejolak politik, penurunan subsidi di Timur Tengah, dan melemahnya perkonomian di Amerika Latin.

Faktor lain yang mempengaruhi adalah adanya proyeksi peningkatan pasokan minyak mentah OPEC, dan negara-negara berkembang non-OPEC. Misalnya, proyeksi IEA, produksi minyak naik 0,2 juta bph dibandingkan proyeksi bulan sebelumnya dari 60,1 juta bph menjadi 60,3 juta bph. Sementara dari OPEC, proyeksinya naik 0,13 juta bph dibandingkan proyeksi bulan sebelumnya dari 59,62 juta bph menjadi 59,75 juta bph.

