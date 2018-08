JAKARTA - Perkembangan era digital menyisakan ruang bahaya laten. Salah satunya, orang akan dengan mudah membuat akun palsu di sosial media mengatasnamakan tokoh atau pejabat.

Sudah banyak korbannya, tidak terkecuali investor kawakan bertangan dingin Warren Buffett. Namanya dicatut pada akun Twitter. Namun, akun palsu Chairman and CEO of Berkshire Hathaway itu justru banyak disukai dan dishare para penduduk Twitterland. Mengapa?

Akun palsu itu berupaya menarik perhatian netizzen dengan postingan motivasi salah satunya yang terbaru adalah 'how to be cool'. Cuitan tersebut mendapat simpati 530.000 tanda love, dishare 211.000 kali dan 3.400 komentar. Sejauh ini akun tersebut memposting hal-hal yang positif.

@warrenbuffet99

Here's what's cool:

1 saying 'thank you'

2 apologizing when wrong

3 showing up on time

4 being nice to strangers

5 listening without interrupting

6 admitting you were wrong

7 following your dreams

8 being a mentor

9 learning and using people's names

10 holding doors open

Seperti dikutip businessinsider, Rabu (29/8/2018), akun resmi kakek berambut perak itu adalah WarrenBuffett.

Yang jelas, Anda perlu berhati-hati dalam mengambil keputusan bisnis dengan rujukan akun ekonom yang valid. Sehingga Anda tidak mengalami kerugian.

 

(Feb)

(rhs)