HOME FINANCE HOT ISSUE

Berpartner Kerja Selama 60 Tahun, Warren Buffett: Charlie dan Saya Tak Pernah Bertengkar

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |18:41 WIB
Berpartner Kerja Selama 60 Tahun, Warren Buffett: Charlie dan Saya Tak Pernah Bertengkar
Tangan kanan Warren Buffett meninggal dunia (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTAWarren Buffett kehilangan sahabat dan rekan kerjanya Charlie Thomas Munger yang meninggal dunia di usia 99 tahun. Kemitraan kerja yang dibangun lebih dari setengah abad, antara Charlie Thomas Munger dan Warren Buffet membuahkan hasil yang cukup baik.

Dilansir dari CNBC, Kamis (30/11/2023), pada usia Munger yang ke 35 tahun untuk pertama kalinya dipertemukan dengan Buffet yang saat itu berusia 39 tahun. Mereka memulai kerjasamanya dengan mengubah Perusahaan Berkshire Hathaway dari pabrik tekstil kecil menjadi sebuah perusahaan multinasional terbesar yang nilainya mencapai USD785 miliar atau setara dengan Rp12 kuadriliun (kurs 15,415/USD).

Perjalanan menuju kesuksesan mereka yang tak tertandingi penuh dengan pembelajaran, pengalaman dan tawa, namun tidak pernah ada perdebatan.

“Charlie dan saya tidak pernah bertengkar, kami berbeda pendapat dalam banyak hal. Dan hal ini tidak akan pernah mengarah pada perdebatan. Kami berdebat dengan orang lain,” ujar Buffett.

Buffet mengatakan, jika mereka memiliki pendapat yang berbeda Munger akan selalu berkata “Anda pada akhirnya akan setuju dengan saya, karena anda pinta dan saya benar.”

Dengan memiliki pola pemikiran yang sama, seperti yang sering ditunjukkan dalam beberapa wawancara dan acara yang dihadiri oleh mereka berdua, Munger dan Warren memiliki selera humor yang kurang lebihnya sama.

