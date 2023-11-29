Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Charlie Munger Meninggal Dunia Tinggalkan Harta Rp40,1 Triliun, sang Tangan Kanan Warren Buffett

Arfiah , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |12:13 WIB
Charlie Munger Meninggal Dunia Tinggalkan Harta Rp40,1 Triliun, sang Tangan Kanan Warren Buffett
Charlie Munger Meninggal Dunia (Foto: AP)
JAKARTA - Charlie Munger meninggal dunia pada 28 November 2023 di usia 99 tahun. Charlie Munger dikenal sebagai orang kepercayaan atau tangan tangan sang miliarder Warren Buffett.

Charlie Munger diketahui menjabat sebagai wakil ketua Berkshire Hathaway sejak 1978 serta mitra bisnis Warren Buffett.

Berasal dari Omaha, Munger meninggalkan Universitas Michigan untuk menjadi ahli meteorologi Angkatan Darat selama Perang Dunia II.

Dia kemudian memperoleh gelar dari Harvard Law School dan bertemu Buffett di sebuah pesta makan malam pada tahun 1959. Dia bergabung dengan Berkshire Hathaway pada tahun 1970-an.

Sebelum meninggal dunia, Munger menduduki dewan direksi Berkshire serta dewan direksi penerbit surat kabar Daily Journal Corp dan Costco.

