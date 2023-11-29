Tangan Kanan Warren Buffett, Charlie Munger Meninggal Dunia di Usia 99 Tahun

JAKARTA - Orang kepercayaan Warren Buffett, Charlie Munger meninggal dunia kemarin. Tangan kanan Warren ini meninggal dunia pada usia 99 tahun.

Charlie meninggalkan kekosongan di Berkshire Hathaway (BRKa.N). Berkshire mengatakan Munger meninggal di sebuah rumah sakit di California, tempat dia tinggal.

Tidak ada alasan yang diberikan. Munger akan berusia 100 tahun pada 1 Januari.

"Berkshire Hathaway tidak mungkin mencapai statusnya saat ini tanpa inspirasi, kebijaksanaan, dan partisipasi Charlie," kata Ketua dan CEO Berkshire Warren Buffett dilansir dari Reuters, Rabu (29/11/2023).

Kematian Munger, wakil ketua Berkshire sejak 1978, menandai berakhirnya era korporasi Amerika dan investasi. Selain Buffett, Munger juga dihormati dan dipuja oleh para investor di seluruh dunia.