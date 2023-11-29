Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tangan Kanan Warren Buffett, Charlie Munger Meninggal Dunia di Usia 99 Tahun

Candra Gunawan Nurhakim , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |11:44 WIB
Tangan Kanan Warren Buffett, Charlie Munger Meninggal Dunia di Usia 99 Tahun
Tangan kanan Warren Buffett meninggal dunia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Orang kepercayaan Warren Buffett, Charlie Munger meninggal dunia kemarin. Tangan kanan Warren ini meninggal dunia pada usia 99 tahun.

Charlie meninggalkan kekosongan di Berkshire Hathaway (BRKa.N). Berkshire mengatakan Munger meninggal di sebuah rumah sakit di California, tempat dia tinggal.

Tidak ada alasan yang diberikan. Munger akan berusia 100 tahun pada 1 Januari.

"Berkshire Hathaway tidak mungkin mencapai statusnya saat ini tanpa inspirasi, kebijaksanaan, dan partisipasi Charlie," kata Ketua dan CEO Berkshire Warren Buffett dilansir dari Reuters, Rabu (29/11/2023).

Kematian Munger, wakil ketua Berkshire sejak 1978, menandai berakhirnya era korporasi Amerika dan investasi. Selain Buffett, Munger juga dihormati dan dipuja oleh para investor di seluruh dunia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/320/3188793/orang_kaya-U8S0_large.jpg
Viral, Crazy Rich Asal Swedia Johan Eliasch Borong 400 Ribu Hektar Hutan Agar Tak Ditebang Sembarangan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/320/3188788/harta_kekayaan_denny_caknan-Mg9D_large.jpg
Segini Kekayaan Denny Caknan yang Donasi Rp1 Miliar untuk Beli Hutan di Indonesia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187998/bbm_pertamina-Q7tT_large.jpg
Terungkap, Orang Super Kaya RI Masih Nikmati Subsidi Rp498,8 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/455/3187668/bencana-wmlT_large.jpg
Ini Pemilik PT Toba Pulp Lestari 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/455/3187489/sawit-Nnbc_large.jpg
Daftar 7 Orang Terkaya Indonesia yang Punya Bisnis Sawit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/455/3185472/uang-RNra_large.jpg
1 Persen Orang Terkaya Kuasai 50 Persen Kekayaan Indonesia, Ini Faktanya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement