JAKARTA - Pimpinan atau CEO Berkshire Hathaway dan ikon investasi Warren Buffett ternyata masih kuat dengan kariernya yang mengkilap hampir selama tujuh dekade terakhir. Bahkan, keberhasilan dalam investasi saham membuat Buffett mendapatkan julukan "The Oracle of Omaha"

Para ahli keuangan pun berharap bisa menyerap ilmu investasi dari Buffett. Hal tersebut lah yang membuat Buffett menjadi salah satu orang terkaya di dunia dengan kekayaan bersih lebih dari USD80 miliar atau Rp1.163 (mengacu kurs Rp14.600 per USD).

Meskipun menjadi salah satu orang terkaya di dunia, namun Buffett justru terkenal hemat karena dia hanya makan di McDonald's untuk sarapan setiap hari dengan harga USD3,17 atau sekitar Rp46 ribu setiap kali makan. Tak hanya itu, Buffett juga saat ini masih tinggal di rumah Omaha yang sama yang dia beli hanya dengan USD31.500 atau sekitar Rp458 juta pada tahun 1958.

Dari kesibukan masa kecil dan pembelian saham hingga belajar di bawah bimbingan para ahli investasi sebelum meluncurkan perusahaan investasinya sendiri lebih dari 60 tahun yang lalu, Buffett telah menghabiskan hidupnya untuk menyempurnakan pendekatan konservatifnya dalam berinvestasi. Adapun pendekatan yang dimaksud adalah dengan mengutamakan nilai jangka panjang daripada keuntungan jangka pendek.

Mengutip dari CNBC, Senin (31/8/2020), berikut garis waktu kehidupan Warren Buffett dari mulai membeli saham pertamanya hingga menjadi ikon investasi ternama di dunia.

- 1930, lahir di Omaha, Nebraska. Buffett adalah anak kedua dari tiga bersaudara yang lahir dari Howard dan Leila Buffett. Ayah Buffett, Howard, adalah seorang pialang investasi dan anggota kongres Partai Republik selama empat periode, yang memindahkan keluarganya ke Washington, D.C. pada tahun 1943.

- 1942, pembelian saham pertama: Ketika dia berusia 11 tahun, Buffett memulai investasi seumur hidupnya dengan melakukan pembelian saham pertamanya. Miliarder masa depan membeli tiga saham perusahaan minyak Cities Service dengan harga sekitar USD38 per saham atau Rp553 ribu per saham, Buffett akhirnya menjual saham tersebut dengan harga USD40, atau Rp582 ribu menghasilkan keuntungan sebesar USD2 per saham atau Rp29 ribu per saham.

Tetapi, tetapi dia mendapat pelajaran penting tentang kesabaran. Ketika itu, sahamnya harganya melonjak hingga USD200 per saham atau Rp2,9 juta per saham Sekarang, saran Buffett kepada investor adalah "jangan perhatikan pasar dengan cermat".

“Uang dihasilkan dari investasi dengan berinvestasi dan dengan memiliki perusahaan yang bagus untuk jangka waktu yang lama. Jika mereka membeli perusahaan bagus, membelinya seiring waktu, mereka akan baik-baik saja 10, 20, 30 tahun dari sekarang," kata Buffett pada tahun 2016.

- Keributan masa kecil: Jauh sebelum dia menjadi "Oracle of Omaha," Buffett adalah anak yang paham bisnis yang ingin memulai lebih awal untuk mengumpulkan hartanya. Ketika dia baru berusia 6 tahun, Buffett menjual permen karet kepada orang-orang di lingkungannya seperti Juicy Fruit, Spearmint dan Doublemint berharga satu nikel per bungkus lima batang. Bahkan, Warren juga menjual botol Coca-Cola dari pintu ke pintu di musim panas. Setelah keluarganya pindah ke Washington, D.C., Buffett yang berusia 13 tahun mengambil pekerjaan sebagai pengantar koran The Washington Post. Bangun pada pukul 4:30 setiap pagi, Buffett juga menjual langganan majalah baru dan menantang dirinya untuk mencari cara agar pengirimannya lebih cepat dari sebelumnya. Setelah menghasilkan USD2.000 atau Rp29 juta hasil dari pekerjaannya mengirimkan surat kabar pada usia 15, Buffett menginvestasikan USD1.200 atau Rp17 juta di pertanian Nebraska seluas 40 acre. Cara lain Buffett menghasilkan uang selama masa remajanya termasuk menjual perangko dan bola golf bekas, dan dia bermitra dengan seorang teman dalam usaha bisnis di mana mereka membeli mesin pinball, menempatkannya di tukang cukur lokal. Selain itu, Warren juga mulai membangun kerajaan bisnis kecil. Menghabiskan masa kecilnya sebagai Wirausahawan, membuat Warren berhasil menabung USD5000 atau Rp72 juta. Atau jika pada saat ini setara USD53000 atau sekitar Rp771 juta sebelum dia berusia 20 tahun.

- Pendidikan: Meskipun Buffett ingin bolos kuliah sehingga dia dapat segera memulai karier bisnisnya, namun ayah Buffett bersikeras dengan meminta dia melanjutkan pendidikannya. Buffett mendaftar di sekolah bisnis Wharton University of Pennsylvania pada usia 16 tahun. Dia akhirnya pindah dan lulus dari Universitas Nebraska pada tahun 1950. Buffett kemudian bersekolah di Columbia Business School di New York untuk meraih gelar Master di bidang Ekonomi dan belajar di bawah bimbingan investor terkenal Benjamin Graham, yang menggembar-gemborkan strategi investasi nilai yang sangat mempengaruhi filosofi investasi Buffett muda. - 1956, perusahaan pertama: Setelah bekerja di perusahaan investasi mentornya, Graham, selama dua tahun di New York, Buffett kembali ke Omaha dan memulai perusahaan investasinya sendiri, yang disebut Buffett Partnership. Buffett memulai perusahaan dengan USD100 atau Rp1,4 juta dari uangnya sendiri dan kira-kira USD105.000 atau Rp1,5 miliar total dari tujuh mitra investasi yang termasuk saudara perempuannya, Doris, dan Bibi Alice, serta ayah mertuanya. - 1962, satu juta pertama: Buffett terus membentuk kemitraan tambahan dengan investor sepanjang awal 1960-an. Pada tahun 1962, dia meningkatkan aset investornya menjadi total USD7,2 juta atau Rp104 miliar, dengan nilai sahamnya sendiri lebih dari USD1 juta atau Rp14 miliar - 1965, Berkshire Hathaway: Buffett pertama kali berinvestasi di Berkshire Hathaway, kemudian menjadi perusahaan manufaktur tekstil New England, pada tahun 1962 dan menjadi pemegang saham terbesar perusahaan dalam waktu satu tahun. Pada tahun 1965, kemitraan Buffett mengambil kendali penuh atas Berkshire Hathaway dan Buffett menunjuk presiden baru perusahaan sambil mengambil peran sebagai ketua sendiri. Setelah Buffett likuidasi kemitraan investasinya pada tahun 1969, dia menghabiskan beberapa tahun untuk mencoba menopang bisnis tekstil Berkshire yang sedang berjuang. Namun, dia akhirnya mengalihkan perhatiannya untuk berinvestasi dalam bisnis asuransi dengan membeli National Indemnity Company pada tahun 1967 dan menginvestasikan USD4 juta atau Rp58 miliar di GEICO pada tahun 1976 dan semua operasi tekstil Berkshire ditutup pada tahun 1985. Namun, pada tahun 2010, Buffett menyebut Berkshire sebagai saham "paling bodoh" yang pernah dibeli. Sebab dia memperkirakan pada akhirnya dia menghabiskan biaya hingga USD200 miliar atau Rp1.911 triliun dengan mencoba untuk sukses di industri tekstil daripada beralih lebih cepat ke asuransi.

- 1978, Munger bergabung dengan Berkshire: Setelah hampir dua dekade bersahabat, Buffett akhirnya meyakinkan teman lamanya, Charlie Munger, untuk bergabung dengan Berkshire Hathaway sebagai wakil ketua. Pada tahun 1959, seorang teman telah memperkenalkan Buffett kepada Munger, yang saat itu adalah seorang Pengacara real estate dan uniknya kedua pria itu langsung cocok. "Kami pergi makan malam dan dalam lima menit, Charlie berguling-guling di lantai sambil menertawakan nasihatnya sendiri - dan saya melakukan hal yang sama. Kami tahu kami dibuat untuk satu sama lain," kata Buffett. Meskipun Munger membuka kemitraan investasinya sendiri di tahun 1960-an, namun mereka berdua tetap berteman baik. Kedua sahabat itu sekarang telah bekerja berdampingan selama lebih dari 40 tahun. - 1983, USD1.000 atau Rp14 juta dan Forbes: Saham Berkshire Hathaway mencapai tonggak USD1.000 per saham atau Rp14 juta per saham pada tahun 1983. Hal tersebut terjadi setelah Buffett menghabiskan tahun 1970-an dengan melakukan investasi yang sukses di saham seperti Washington Post Company, GEICO, ABC Broadcasting, dan RJ Reynolds. Setahun sebelumnya, Buffett muncul dalam debut edisi Forbes 400, dengan perkiraan kekayaan bersih USD250 juta atau Rp3,6 triliun. Pada tahun 1983, angka itu melonjak menjadi USD620 juta atau Rp9,02 triliun. - 1985, status miliarder: Pada tahun 1985, Forbes memperkirakan kekayaan bersih Buffett USD1 miliar. - 2006-2010, filantropi: Pada tahun 2006, Buffett telah mengembangkan Berkshire Hathaway menjadi raksasa dengan nilai saham lebih dari USD100.000 per saham atau Rp1,45 miliar. Pada tahun yang sama, Buffett pertama kali mengikuti untuk secara bertahap memberikan 85% dari kekayaannya selama sisa hidupnya untuk amal, terutama kepada Bill & Melinda Gates Foundation. Pada tahun 2010, Buffett dan salah satu founder Microsoft Bill Gates meluncurkan kampanye Giving Pledge dan mulai merekrut sesama miliarder untuk memberikan setidaknya setengah dari kekayaan bersih mereka untuk tujuan filantropi. Pada 2019, lebih dari 200 orang telah bergabung dengan kampanye tersebut, dengan lebih dari USD500 miliar atau Rp7.280 triliun dijanjikan secara total. - 2020: Meskipun menyumbangkan sekitar USD37 miliar atau Rp538 triliun untuk amal sejak 2006, kekayaan bersih Buffett terus membengkak secara keseluruhan. Bahkan pada hari ini, kekayaan dari Warren Buffett melampaui USD81 miliar atau Rp1.179 triliun hari ini untuk menjadikannya orang terkaya keenam di dunia. Sementara itu, saham Berkshire Hathaway saat ini bernilai di atas USD320.000 per saham atau Rp4,6 miliar per saham dengan nilai pasar lebih dari USD500 miliar atau sekitar Rpp7.280 karena portofolio perusahaan mewakili bagian ekonomi AS dan termasuk beberapa perusahaan paling terkenal di dunia, termasuk Amazon, Apple, American Airlines, American Express, Coca-Cola, Procter & Gamble dan General Motors.