JAKARTA – Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) semakin tertekan. Pagi ini Rupiah masih terdampar di level Rp14.900-an sejak perdagangan kemarin sore.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rabu (25/9/2018) pukul 09.27 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 20 poin atau 0,13% ke level Rp14.937 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.937 per USD-Rp14.944 per USD.

Sementara itu, Yahoofinance juga mencatat Rupiah melemah 15 poin atau 0,10% menjadi Rp14.930 per USD. Dalam pantauan Yahoofinance, Rupiah berada dalam rentang Rp14.915 per USD hingga Rp14.940 per USD.

Sekadar informasi, pelaku pasar selama dua hari ke depan akan memantau hasil sidang Federal Open Market Committee (FOMC). Rapat Dewan Kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat itu akan membahas selama dua hari terhitung 25-26 September 2018 ini.

Hasil yang dinantikan oleh para pelaku ekonomi dan pasar dunia adalah mengenai posisi The Fed Rate atau tingkat suku bunga Amerika Serikat. Pada rapat terakhir yang digelar 31-1 Agustus 2018 memutuskan tingkat suku bunga berada di posisi 1,75% sampai 2%. Kenaikan tersebut merupakan yang kedua kalinya sepanjang 2018.

Rapat yang dipimpin Jerome H Powell itu, rencananya tidak hanya membahas tingkat suku bunga, namun juga membahas perkembangan ekonomi Amerika terkini.

(kmj)