JAKARTA – Bank Indonesia mencatat, sepanjang Agustus 2018 nilai tukar Rupiah melemah sebesar 1,05%. Bank sentral menyebut, meskipun nilai tukar Rupiah masih mengalami tekanan depresiasi, volatilitas tetap terjaga.

Gubernur Bank Indonesia Pery Warjiyo menuturkan, depresiasi Rupiah sejalan dengan mata uang negara peers akibat berlanjutnya penguatan dolar AS secara luas.

“Rupiah secara rata-rata melemah sebesar 1,05% pada Agustus 2018,” kata dia di Gedung BI, Kamis (27/9/2018).

Menurutnya, tekanan terhadap nilai tukar Rupiah relatif terbatas pada September 2018 sehingga pada 26 September 2018 ditutup pada level Rp14.905 per dolar AS. Dengan perkembangan ini maka secara year to date (ytd) sampai dengan 26 September 2018, Rupiah terdepresiasi 8,97%.

“Depresisasi Rupiah lebih rendah dari India, Afrika Selatan, Brasil, dan Turki,” imbuh dia.

Pery menambahkan , ke depan, Bank Indonesia terus melakukan langkah-langkah stabilisasi nilai tukar sesuai nilai fundamentalnya, serta menjaga bekerjanya mekanisme pasar dan didukung upaya-upaya pengembangan pasar keuangan.

“Kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga volatilitas Rupiah serta kecukupan likuiditas di pasar sehingga tidak menimbulkan risiko terhadap stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan,” tukasnya.

(kmj)