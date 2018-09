JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS) mengalami pelemahan. Rupiah berada di level Rp14.900-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Kamis (27/9/2018) pukul 09.06 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 12 poin atau 0,08% ke level Rp14.922 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.917 per USD-Rp14.927 per USD.

Sementara itu, Yahoofinance juga mencatat Rupiah melemah 15 poin atau 0,10% menjadi Rp14.915 per USD. Dalam pantauan Yahoofinance, Rupiah berada dalam rentang Rp14.900 per USD hingga Rp14.925 per USD.

Baca Juga: Indeks Dolar AS Perkasa Usai Kenaikan Suku Bunga The Fed

Indeks dolar Amerika Serikat (AS) menguat pada perdagangan 26 September 2018. Kurs dolar AS terangkat pernyataan The Federal Reserve yang menaikkan suku bunga menjadi 2%-2,25%.

Dolar sempat melemah terhadap euro dan yen setelah pernyataan The Fed. Namun dolar perlahan naik setelah investor mencerna keputusan bank sentral AS.

Dalam perdagangan sore, indeks dolar, yang mengukur unit AS terhadap enam mata uang utama naik menjadi 94,179. Euro sempat mencapai level tertinggi dolar setelah Keputusan The Fed lalu turun 0,3% ke USD1,1734. Terhadap yen, dolar naik sedikit menjadi 113,01 yen.

(kmj)