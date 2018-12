JAKARTA – PT MNC Guna Usaha Indonesia (MNC Leasing) selaku perusahaan pembiayaan yang berada di bawah naungan PT MNC Kapital Indonesia Tbk, tahun depan akan fokus pada bisnis pembiayaan alat berat untuk sektor infrastruktur dan agrobisnis.

Direktur Utama MNC Leasing Paulus Cholot Janala mengatakan, rencana pengembangan bisnis tahun depan akan sama seperti tahun ini, di mana perseroan akan tetap fokus pada bisnis pembiayaan alat berat untuk sektor infrastruktur dan agrobisnis.

“Kami melihat untuk bisnis alat berat pada sektor infrastruktur dan agrobisnis masih cukup baik dalam waktu 3-5 tahun ke depan,” kata Paulus di Jakarta.

Menurut dia, hal ini merupakan salah satu strategi MNC Leasing dalam menghadapi persaingan di industri pembiayaan Tanah Air. Untuk itu, ke depan perseroan akan lebih fokus pada sektor dan pangsa pasar yang akan dibidik, yakni agrobisnis dan infrastruktur.

“Strategi dalam menghadapi persaingan, kita akan detail di sektor dan market-nya, karena tadinya kita sebar, saat ini kita fokus di industri perkebunan sawit dan infrastruktur,” paparnya.

MNC Leasing juga terus melakukan perbaikan untuk memberikan layanan terbaik bagi pelanggannya melalui kecepatan proses dan tingkat bunga yang kompetitif. Perseroan juga terus memperkuat organisasi dengan menyediakan tim yang handal dengan fokus pada pembiayaan alat berat dengan kantor cabang di 11 kota di seluruh Indonesia.

“Tahun depan kita berencana membuka 3-5 cabang baru, kita buka peluang baru seperti di wilayah Sumatera dan Kalimantan, seperti Pontianak dan Lampung, dan beberapa daerah lainnya,” akunya.

Selain itu, upaya lain yang di lakukan MNC Leasing untuk meningkat pangsa pasar yaitu dengan menggandeng perusahaan penyedia alat berat asal China, PT Sany Perkasa (Sany). Kerjasama ini diwujudkan dengan memberikan kemudahan dan keringanan uang muka bagi customer terbaik Sany di Indonesia.

“Diharapkan dengan bentuk program uang muka rendah yang kami berikan dapat memenuhi kebutuhan maupun keinginan dari konsumen Sany sehingga dapat menjadi efek positif untuk seluruh pihak yang terlibat,” harapnya.

Sementara itu, Member of the Board of Sany Group dan Chairman of Sany Heavy Machinery Co Ltd Yu Hong F menambahkan, Indonesia merupakan pangsa pasar yang sangat penting bagi perseroan dilihat dari pertumbuhan ekonomi, populasi penduduk, dan geografinya.

“Pasar Indonesia sangat baik, meskipun ada naik dan turun tapi kami melihat jauh ke depan, dan ini memberikan kesempatan bagi kami untuk terus berkembang,” katanya.

