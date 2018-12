NEW YORK - Harga minyak turun lebih dari 2% pada perdagangan 17 Desember 2018. Harga minyak anjlok karena tanda-tanda kelebihan pasokan di Amerika Serikat dan kekhawatiran investor atas pertumbuhan ekonomi global.

Melansir Reuters, Selasa (18/12/2018), minyak mentah Brent turun 67 sen atau 1,11% di USD59,61 per barel. Sementara itu, Minyak mentah AS turun USD1,32 atau 2,58% ke USD49,88 per barel dan jatuh ke level terendah USD49,09 per barel.

Baca Juga: Harga Minyak Naik 1% Dipicu Potensi Minimnya Pasokan

Minyak mentah AS berjangka turun setelah persediaan di pusat penyimpanan Cushing, Oklahoma, naik lebih dari 1 juta barel dari 11 hingga 14 Desember, kata para pedagang, mengutip data dari firma intelijen pasar Genscape.

Pedagang dan pelaku pasar mengamati dengan seksama persediaan di hub karena itu adalah titik pengiriman untuk kontrak berjangka dan mendukung hampir semua nilai minyak mentah regional lainnya.

Meningkatnya kekhawatiran tentang melemahnya pertumbuhan di pasar utama seperti China dan Eropa juga mengurangi suasana hati dalam minyak dan kelas aset lainnya.

Penurunan pasar saham yang luas di Eropa dan Amerika Serikat pada Senin menyeret pasar ekuitas lebih rendah di seluruh dunia, menambah aksi jual yang telah mengirim saham global mendekati posisi terendah dalam 17 bulan.

Baik patokan minyak mentah mentah dan Brent mentah AS turun lebih dari 30% dari awal Oktober hingga akhir November karena persediaan yang berlimpah menggelembungkan persediaan global.

(kmj)