Jelang Tutup Tahun, Harga Daging Ayam dan Sapi Meroket

DEPOK - Harga komoditas bahan pokok terpantau mengalami kenaikan menjelang tahun baru 2019. Harga komoditas pangan yang mengalami kenaikan seperti ayam hingga daging sapi.

Terpantau, harga ayam yang biasanya dijual sekira Rp20.000 per kilogram (kg) naik hingga Rp28.000 per kg. "Untuk harga ayam saat ini naik, yang tadinya Rp20.000 per kg naik menjadi Rp28.000 per kg," ujar Pedagang Ayam Nunu kepada Okezone, di Pasar Kemiri Depok, (30/12/2018).

Selain itu, harga komoditas pagan seperti daging sapi lokal yang juga mengalami kenaikan sebesar Rp10.000. Sebelumnya harga daging lokal dijual dengan Rp110.000 per kg, kini naik menjadi Rp120.000 per kg.

" Daging yang mengalami kenaikan jenis daging sapi lokal yang sebelumnya harganya Rp110.000 per kg saat ini naik Rp120.000 per kg," kata Pedagang Daging Sapi Agus.

Menurut Agus, harga komoditas sudah mengalami kenaikan semenjak memasuki awal Desember 2018. Hanya saja memang bertahap.

“Menjelang Natal dan Tahun Baru 2019, ini juga jadi pemicu kenaikan harga,” tuturnya.

