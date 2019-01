Menko Darmin: Angka Inflasi 2018 Pasti Lebih Rendah

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution optimis inflasi Desember 2018 lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya. Bahkan secara tahunan, mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) ini optimis bisa lebih rendah dari tahun sebelumnya.

Adapun inflasi pada 2017 adalah sebesar 3,61% atau di bawah dari target yakni 4,3%. Sementara target inflasi di APBN sendiri sebesar 3,5%

"Inflasi kita tahun ini pasti lebih rendah dari tahun 2017," ujarnya dalam acara pembukaan perdagangan saham di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (2/1/2018).

Menurut Darmin, selama beberapa tahun terakhir angka inflasi Indonesia selalu berada di kisaran 3%. Tentunya jika pada tahun ini bisa berada di kisaran 3% maka ke depannya pemerintah berencana menekan angka inflasi jauh lebih rendah lagi

"Sehingga barang kali kita persiapkan menggeser target inflasi kita kearah yang lebih rendah," ucapnya.

Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumumkan inflasi Desember dan tahunan pada siang hari ini. Pengumuman akan diumumkan langsung oleh Kepala BPS Suhariyanto.

Sebelumnya, pada rilis data November 2018 terjadi inflasi sebesar 0,27% (month to month/mtm). Adapun inflasi tahun kalender Januari hingga November 2018 adalah 2,50% (year to date/ytd). Sementara, inflasi tahunan November 2018 sebesar 3,23% (year on year/yoy).

Inflasi pada November terjadi utamanya disumbang kenaikan tarif transportasi udara, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi, serta kenaikan harga komoditas pangan yakni bawang merah dan beras. Hal ini berdasarkan pemantauan BPS di 82 kota di Indonesia.

Sekedar diketahui, sepanjang tahun 2018 ini yakni pada Januari terjadi inflasi sebesar 0,62%, Februari sebesar 0,17%, Maret sebesar 0,20%, April sebesar 0,10%, Mei sebesar 0,21%, Juni sebesar 0,59%, dan Juli sebesar 0,28%.

Adapun pada bulan Agustus mengalami deflasi sebesar 0,05% dan September deflasi sebesar 0,18%. Hingga akhirnya pada Oktober berbalik menjadi inflasi sebesar 0,28%, serta November sebesar 0,27%.

Di sisi lain, tak hanya data IHK, hari ini BPS juga akan merilis data indeks harga perdagangan besar Desember 2018, perkembangan nilai tukar petani dan harga gabah Desember 2018, serta perkembangan pariwisata dan transportasi November 2018

