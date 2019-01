JAKARTA - Harga minyak dunia memperpanjang kenaikan pada perdagangan Selasa, 8 Januari 2019. Harga minyak naik meskipun pasokan melimpah. Ada kemungkinan kenaikan harga minyak dipicu ekspektasi meningkatnya permintaan global.

Melansir Xinhua, Rabu (9/1/2018), minyak mentah berjangka didukung karena saham sektor menguat dengan indeks sektor energi NYSE naik 0,7% dan saham perusahaan energi di indeks S&P500 naik lebih dari 1%.

Minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman Februari meningkat USD1,26 menjadi USD49,78 per barel di New York Mercantile Exchange, dan minyak mentah Brent untuk pengiriman Maret naik USD1,39 menjadi ditutup pada USD58,72 per barel di London ICE Futures Exchange.

Namun harga minyak dibayangi kekhawatiran surplus pasokan. Perusahaan energi Inggris BP mengumumkan bahwa pihaknya berencana untuk berinvestasi USD1,3 miliar untuk mengembangkan ladang minyak Atlantis-nya di Teluk Meksiko.

Selain itu, BP juga menemukan 1 miliar barel minyak di ladang Thunder Horse-nya di kawasan itu melalui teknologi baru. Selain itu, perusahaan, produsen terbesar di Teluk Meksiko, juga telah menemukan dua lading minyak lepas pantai baru.

