NEW YORK - Bursa saham Amerika Serikat (AS) akhirnya turun pada perdagangan Kamis waktu setempat. Setelah menguat empat hari berturut-turut, Wall Street melemah karena kurangnya perincian tentang perundingan perdagangan AS dan China. Hal ini membuat investor jeda, sementara pengecer berada di bawah tekanan terhadap laporan musim liburan yang mengecewakan.

Melansir Reuters, Kamis (10/1/2019), Beijing mengatakan pembicaraan dengan Washington sangat luas dan membantu membangun landasan untuk resolusi, tetapi tidak memberikan rincian pada akhir pertemuan yang diharapkan menyelesaikan sengketa tarif yang telah menghancurkan pasar keuangan

Indeks Dow Jones turun 90 poin atau 0,38%. S&P 500 turun 13,25 poin atau 0,51% dan Nasdaq 100 turun 43,75 poin, atau 0,66%.

Saham Kohl's Corp turun 5,2$ karena target Corp turun 1,5% di perdagangan setelah pengecer AS melaporkan penjualan yang sebanding untuk bulan November dan Desember. Peers Macy's Inc turun 1,7% dan Nordstrom Inc turun 2%, sementara Walmart Inc turun 0,4%.

Saham teknologi yang telah memimpin lonjakan baru-baru ini juga dibuka lebih rendah, di mana Apple Inc dan Microsoft Corp merosot 0,7%, sementara Amazon.com Inc turun 1,1%.

Meski keuntungan luntur pada harapan kesepakatan perdagangan, sentimen lain menjadi penguat seperti data pekerjaan AS yang kuat dan indikasi baru-baru ini bahwa Federal Reserve AS tidak terburu-buru untuk menaikkan suku bunga.

Risalah dari pertemuan terbaru The Fed, dirilis pada hari Rabu, menunjukkan para pembuat kebijakan ingin bersabar. Investor akan mendengarkan pidato Ketua Fed Jerome Powell di hadapan Economic Club of Washington untuk melihat apakah nada yang sama berlanjut.

Di antara titik terang, saham seperti Ford naik 0,5% setelah mengumumkan ribuan PHK, rencana untuk keluar dari pasar yang tidak menguntungkan dan menghentikan jalur kendaraan yang merugi sebagai bagian dari upaya perubahan haluan di Eropa.

