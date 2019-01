JAKARTA - Harga minyak naik tipis pada perdagangan Kamis, 10 Januari 2019. Harga minyak memperpanjang kenaikannya untuk hari kesembilan berturut-turut, karena Arab Saudi mengumumkan volume pengurangan output pada bulan Januari dan Februari.

Arab Saudi, pemasok minyak utama dunia, mengumumkan akan mengurangi pasokan minyak dalam dua bulan terakhir. Menteri energinya Khalid al-Falih mengatakan bahwa produsen minyak akan memotong produksinya menjadi 7,2 juta barel per hari (bph) pada Januari, turun dari 8 juta bph pada November.

Dia juga mengumumkan pengurangan output akan naik dengan pengurangan 100.000 bph tambahan pada bulan Februari.

Kekhawatiran pelonggaran lebih lanjut dari kelebihan pasokan global, persediaan minyak mentah komersial AS turun 1,7 juta barel dari pekan yang berakhir 4 Januari, Administrasi Informasi Energi AS melaporkan pada hari Rabu, yang menandai penurunan terbesar sejak November 2018.

Penurunan persediaan terjadi di tengah meningkatnya impor minyak mentah, yang mencatat rata-rata 7,8 juta barel per hari (bph) pekan lalu, kata laporan itu.

Minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman Februari naik USD0,23 menjadi mantap pada USD52,59 per barel di New York Mercantile Exchange, sementara minyak mentah Brent untuk pengiriman Maret naik USD0,24 menjadi ditutup pada USD61,68 per barel di London ICE Futures Exchange, demikian dilansir dari Xinhua, Jumat (11/1/2019).

