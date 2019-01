LONDON - Harga minyak naik sekitar 2% pada perdagangan Selasa waktu setempat. Hal tersebut didukung oleh rencana China memperkenalkan kebijakan untuk menstabilkan ekonomi yang melambat.

Melansir Reuters, Rabu (16/1/2019), minyak mentah Brent LCOc1 naik USD1,04 atau 1,7% menjadi USD60,03 per barel. Minyak mentah berjangka AS CLc1 naik USD1,23 atau 2,4% menjadi USD51,74 per barel. Sebelumnya di sesi, kontrak menyentuh tertinggi sesi di USD52,18 per barel.

"Beberapa kekhawatiran tentang perlambatan ekonomi pada 2019 tampaknya telah surut. Pasar menempel pada berita yang menunjukkan bahwa ekonomi mungkin lebih baik daripada yang diperkirakan," kata Direktur Riset Pasar Tradition Energy Gene McGillian.

Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional China menawarkan beberapa dukungan, ini menandakan bahwa negara tersebut mungkin akan meluncurkan lebih banyak stimulus fiskal. Tentu sentimen negatif pada perdagangan hari Senin ketika harga minyak mentah turun lebih dari 2% setelah data menunjukkan impor dan ekspor melemah di China.

Selain itu, pemotongan output dari Organisasi Negara Pengekspor Minyak dan produsen lain, termasuk Rusia, juga telah mulai mengurangi kekhawatiran kelebihan pasokan. Kelompok yang dikenal sebagai OPEC sepakat pada akhir 2018 untuk memotong pasokan mulai bulan ini dengan tujuan mengendalikan pasokan global.

Dukungan lebih lanjut datang dari data yang menunjukkan jumlah rig pengeboran AS untuk minyak baru turun sedikit menjadi 873 pada awal 2019, dan jajak pendapat Reuters pada hari Senin menemukan bahwa stok minyak mentah AS kemungkinan telah turun minggu lalu.

Data rig bisa menandakan perlambatan kenaikan cepat dalam output dari Amerika Serikat, yang menjadi produsen minyak utama dunia pada tahun 2018. Pasar juga menemukan dukungan bahwa AS tidak akan memberikan keringanan lebih lanjut untuk sanksi terhadap Iran.

