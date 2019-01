JAKARTA - Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo menyampaikan mengenai perubahan dunia bisnis pada saat ini. Menurutnya, saat ini dunia bisnis begitu berubah sangat cepat.

Hal tersebut tidak terlepas dari perkembangan teknologi yang begitu pesat. Menurutnya, bisnis sekarang ini diibaratkan seperti kejar-kejaran, sehingga jika tidak bergerak cepat maka akan tergerus.

"Kita harus berubah, kerja keras, harus tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya," ujarnya dalam acara rapat Kerja MNC Leasing di Gedung MNC Financial Center, Jakarta, Jumat (21/1/2018).

Menurutnya, untuk menyikapi perubahan zaman ini dibutuhkan kerja keras. Karena ini sangat penting bagi sebuah perusahaan yang ingin maju terus.

Baca Juga: MNC Leasing Fokus Pembiayaan Infrastruktur hingga Agrobisnis

Namun tidak hanya kerja keras, dibutuhkan juga kecepatan dalam bekerja. Sebab jika hanya bermodal kerja keras namun lambat, bisa tertinggal dari pesaing-pesaing bisnisnya.

"Kemudian speed, business plan kalau speed-nya pelan, lelet, yang lain lebih cepet. Speed we have to remember, Indonesia meng-adopt competitive free market," katanya.

Baca Juga: Berusia 4 Tahun, MNC Leasing Incar Aset Rp5 Triliun

Di samping kerja keras dan kecepatan, dibutuhkan determinasi yang tinggi. Dengan determinasi yang tinggi, ide-ide kreatif akan keluar dengan sendirinya.

"Determination, kalau orang mentalnya sudah disiapkan, concident levelnya tinggi, ketajamannya pasti keluar semua, kreatifitasnya keluar semua. Supaya profitnya besar," katanya.

Dan yang yang paling penting adalah kebersamaan sangat penting bagi sebuah perusahaan. Karena tidak ada satupun perusahaan yang berhasil hanya dari seorang saja.

"Work hard alone is not enough. We have to do it right," ucapnya.

(dni)